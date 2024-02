Digno de Oscar, filme arrepiante e perturbador, com Hugh Jackman, está na Netflix

No thriller psicológico “Os Suspeitos”, dirigido por Denis Villeneuve, o desaparecimento de duas crianças em um subúrbio tranquilo desencadeia uma cadeia de eventos que desafia a percepção de moralidade e justiça. Villeneuve, conhecido por sua habilidade em criar atmosferas densas e carregadas, aqui não faz menos, envolvendo o público em uma trama que é tanto um quebra-cabeça quanto um estudo de personagem.

Hugh Jackman, na pele de Keller Dover, oferece uma performance que vai além do esperado, retratando a dor e o desespero de um pai que se vê no limiar entre a sanidade e a loucura em sua busca incansável. Jackman despe o personagem de qualquer heroísmo convencional, revelando camadas de vulnerabilidade e determinação brutais. Em contrapartida, Jake Gyllenhaal, como o detetive Loki, traz um equilíbrio enigmático à narrativa, com uma abordagem metódica que esconde suas próprias tempestades internas.

A colaboração entre Villeneuve e o diretor de fotografia Roger Deakins é um dos pilares que sustentam a narrativa visualmente rica do filme. A escolha por tons frios e uma iluminação que parece perpetuamente à beira da penumbra não apenas estabelece o tom do filme, mas também atua como um personagem silencioso, moldando a tensão e o desespero que impregnam a história.

Apesar desses pontos fortes, o filme às vezes tropeça em sua própria complexidade. A trama, densa em reviravoltas e detalhes, ocasionalmente se embrenha demais em suas próprias espirais, diluindo o impacto de seus momentos mais tensos. Além disso, o desenvolvimento de personagens secundários por vezes é insuficiente, relegando-os a meros dispositivos narrativos ao invés de entidades com motivações e profundidades próprias.

Um dos aspectos mais provocativos de “Os Suspeitos” é sua disposição em imergir em questões morais cinzentas, sem entregar ao público respostas prontas ou confortáveis. Villeneuve navega habilmente por esse terreno incerto, desafiando o espectador a questionar não apenas as ações dos personagens, mas também suas próprias convicções sobre justiça e vingança.

O desenrolar da história mantém uma imprevisibilidade que cativa, culminando em um desfecho que, embora possa parecer um tanto arranjado para alguns, não deixa de ser impactante. Essa conclusão serve não apenas como o clímax da trama, mas também como uma reflexão final sobre os temas explorados ao longo do filme.

Com uma mistura de atuações poderosas, uma direção segura e uma história que desafia tanto emocional quanto intelectualmente, o filme se firma como um exemplar notável do gênero de suspense, ainda que não esteja livre de falhas. Villeneuve confirma sua habilidade em conduzir o público por labirintos emocionais e narrativos, deixando marcas que persistem muito após o término da projeção.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gênero: Policial/Drama/Mistério

Nota: 9/10