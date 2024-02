O diamante no Prime Video que pouca gente conhece, mas que é aclamado pela crítica

O mago por trás de grandes sucessos de bilheteria, como a épica franquia “Vingadores” e o icônico “Homem de Ferro” é inquestionavelmente Jon Favreau. Este cineasta de renome não só reina supremo no universo do cinema pop, mas também conquistou reconhecimento entre os críticos mais exigentes. Seu filme “Chef”, lançado em 2014 e atualmente disponível no Prime Video, não apenas apresenta Favreau como escritor, diretor e ator principal, mas também reúne um elenco estelar, incluindo Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, John Leguizamo, Sofía Vergara, Bobby Cannavale e Oliver Platt.

Sob a orientação do renomado chef Roy Choi, que atuou como consultor no filme, Jon Favreau se submeteu a um rigoroso treinamento em culinária francesa para aprimorar suas habilidades gastronômicas. Choi ainda o imergiu no ambiente profissional de suas cozinhas, proporcionando uma compreensão profunda do ritmo e da atmosfera da gastronomia de alta qualidade. No filme, Favreau assume o papel de Carl Casper, um chef conceituado que trabalha em um refinado restaurante em Los Angeles, pertencente a Riva (Hoffman). A reviravolta na vida de Carl acontece quando o crítico gastronômico Ramsey Michel (Platt) destroça seu trabalho em uma crítica publicada após experimentar um de seus pratos.

A crítica se espalha rapidamente pelas redes sociais, atraindo uma legião de seguidores para Carl. Sob pressão do público, ele decide desafiar Ramsey a provar novamente sua comida, mas a mensagem enviada ao crítico contém insultos. Quando Ramsey retorna ao restaurante, Carl explode em um ataque, capturado pelos clientes em seus smartphones, transformando-se em um viral.

Diante da impossibilidade de reverter a situação, Carl é demitido por Riva. Após ser demitido e aconselhado por Inez, Carl consulta o advogado Marvin (Downey Jr.), ex-marido de Inez, que providencia um trailer desgastado para que ele lance seu próprio food truck. Com a ajuda do filho Percy (Emjay Anthony) e do cozinheiro assistente Martin (Leguizamo), Carl transforma o veículo em “El Jefe”, um restaurante motorizado especializado em sanduíches cubanos.

A trama se desdobra como uma espécie de road movie, levando o trio por cenários cativantes em Nova Orleans, Austin e Los Angeles. Recebendo elogios dos críticos, o filme, com um orçamento modesto de aproximadamente 11 milhões de dólares, é aclamado por sua simplicidade, intimidade e charme envolvente. Inspirado pelo filme “A Van” de 1996, “Chef” foi produzido simultaneamente a outro filme sobre culinária, “Pegando Fogo”, da Sony Pictures, passando por interrupções temporárias e acordos antes de ambas as produções seguirem em frente.

Filme: Chef

Direção: Jon Favreau

Ano: 2014

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 9/10