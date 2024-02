Doce e encantador, filme de Jon Favreau aclamado pela crítica está no Prime Video

Produtor executivo por trás de sucessos de bilheteria, como a franquia de “Vingadores”, “Homem de Ferro” e a série da Disney de “Star Wars”, “O Mandaloriano”, Jon Favreau é sem dúvidas um cineasta bem-sucedido e responsável por boa parte do entretenimento que consumimos hoje. Não só um rei do cinema pop, mas seu talento também é reconhecido fora do circuito e entre os críticos mais exigentes. “Chef”, de 2014, que está no Prime Video, foi escrito, dirigido e estrelado por Favreau. O elenco conta ainda com grandes nomes, como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, John Leguizamo, Sofía Vergara, Bobby Cannavale e Oliver Platt.

Com ajuda do chefe Roy Choi, que foi consultor no filme, Jon Favreau passou por um acompanhamento profissional e foi submetido a um curso intensivo de culinária francesa para que suas habilidades culinárias fossem aprimoradas. Choi ainda colocou Favreau para trabalhar em algumas de suas cozinhas, realizando tarefas auxiliares para que compreendesse o ritmo e a atmosfera de uma gastronomia profissional. Jon interpreta Carl Casper, um chef renomado que trabalha no refinado e conservador restaurante de Riva (Hoffman), localizado em Los Angeles. Quando o crítico gastronômico Ramsey Michel (Platt) vai até lá experimentar um de seus pratos e publica uma crítica destruindo seu trabalho, as coisas na vida de Carl viram de cabeça para baixo.

Rapidamente a crítica repercute nas redes sociais e Carl vê seus seguidores aumentarem. As pessoas cobram por uma resposta a altura, então Carl decide enviar um convite para Ramsey para que novamente prove sua comida. No entanto, ele xinga o crítico na mensagem e, quando Ramsey aparece novamente no restaurante, Carl tem um surto e o ataca. Os clientes filmam de seus aparelhos celulares e logo o vídeo se torna um viral.

Carl contrata uma advogada para tentar remediar a situação, mas ela diz que, infelizmente, não há nada a ser feito, nem mesmo como retirar o vídeo do ar, porque ele já espalhou por toda a rede. Então, ela sugere que ele participe de um reality show no estilo de “Pesadelo na Cozinha”. Ela acredita que isso seria uma forma de Carl se promover em cima de sua própria desgraça, mas isso não é bem o que ele pretende de sua carreira.

Demitido por Riva depois do escândalo, sua ex-mulher, Inez (Vergara), que é sua amiga, o aconselha a consultar um outro ex-marido dela, o advogado Marvin (Downey Jr.), que consegue um trailer detonado para que ele monte seu próprio food truck. Depois de um “extreme makeover”, Carl consegue reformar o veículo e transformá-lo no restaurante itinerante “El Jefe”, onde vende sanduíches cubanos com ajuda do filho, Percy (Emjay Anthony) e de seu ajudante cozinheiro Martin (Leguizamo).

O enredo se torna algo meio road movie, levando o trio pelos cenários de New Orleans, Austin e Los Angeles. Elogiado pelos críticos, o texto foi inspirado pelo longa-metragem “A Van”, de 1996, e começou a ser produzido simultaneamente ao outro filme sobre culinária, da Sony Pictures, “Pegando Fogo”. Ambos chegaram a ser temporariamente interrompidos e alguns acordos foram feitos, como o nome dos filmes, antes das produções serem continuadas.

Simples, intimista, confortável e baixo orçamento – aproximadamente 11 milhões de dólares foram gastos para realizá-lo, o filme foi amplamente aclamado pela forma como consegue ser agradável, encantador e singelo.

Filme: Chef

Direção: Jon Favreau

Ano: 2014

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 9/10