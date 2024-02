Os 10 melhores filmes de ação para assistir na Netflix em 2024

A Netflix continua a ser uma plataforma de escolha para os aficionados por filmes, oferecendo uma vasta gama de títulos que atendem a diversos gostos e preferências. Dentro do gênero de ação, a biblioteca da plataforma em 2024 apresenta uma seleção robusta que promete manter os espectadores na ponta do sofá com suas narrativas envolventes, sequências de ação de tirar o fôlego e efeitos especiais de última geração. Esta lista foi cuidadosamente elaborada para destacar os 10 melhores filmes de ação disponíveis na Netflix este ano, garantindo que os espectadores encontrem opções que satisfaçam sua sede de aventura e adrenalina.

Os filmes selecionados abrangem uma ampla gama de subgêneros, desde aventuras épicas e thrillers de espionagem até histórias de superação e resiliência humana, refletindo a diversidade e a riqueza do cinema de ação contemporâneo. Cada título foi escolhido com base em critérios como direção, atuação, inovação na coreografia de ação e a habilidade de contar histórias que envolvem e mantêm o público engajado do início ao fim. Essa seleção visa não apenas entreter, mas também apresentar obras que elevam o padrão do que se espera de um filme de ação.

Ao explorar esta lista, os espectadores terão a oportunidade de mergulhar em mundos fantásticos, confrontar vilões memoráveis e acompanhar heróis em jornadas emocionantes. Seja você um fã de longa data do gênero ou alguém em busca de uma experiência cinematográfica empolgante, esta compilação oferece uma janela para o melhor do entretenimento de ação que a Netflix tem a oferecer em 2024. Prepare-se para uma maratona de filmes que prometem elevar seus níveis de adrenalina e proporcionar horas de entretenimento de alta qualidade.

Em Ruínas (2024), Heo Myeong Haeng Cha Min-jung / Netflix Numa cidade futurista onde a tecnologia domina o cotidiano e os segredos são guardados a sete chaves, uma arqueóloga descobre uma antiga ruína que pode conter a chave para entender o passado da humanidade. Enquanto ela se aprofunda em sua pesquisa, forças misteriosas começam a se mover para ocultar a verdade a qualquer custo. Entre perseguições e enigmas milenares, a arqueóloga deve confiar em sua inteligência e habilidades para desvendar um segredo que pode mudar o mundo.

Agente Stone (2023), Tom Harper Robert Viglasky / Netflix Quando uma ameaça global emerge das sombras, um agente secreto desacreditado é chamado de volta à ação para enfrentar uma organização terrorista que planeja um ataque devastador. Com recursos limitados e uma rede de aliados questionável, ele deve navegar por um mundo de traições e perigos para evitar uma catástrofe. Sua jornada o leva a confrontar fantasmas do passado e a testar seus próprios limites em uma corrida contra o tempo.

Clonaram Tyrone (2023), Juel Taylor Parrish Lewis / Netflix Numa mistura inusitada de comédia e ficção científica, um trio improvável descobre uma conspiração sinistra que envolve clonagem ilegal e experimentos secretos. À medida que começam a desvendar o mistério, eles se veem envolvidos em uma trama muito maior do que imaginavam, enfrentando adversários poderosos e descobrindo verdades surpreendentes sobre si mesmos. Suas aventuras os levam por caminhos perigosos e hilários, testando a força de sua amizade e sua determinação em buscar justiça.

O Assassino (2023), David Fincher Divulgação / Netflix Um detetive obsessivo está na trilha de um assassino em série que deixa charadas complexas junto a suas vítimas, transformando a cidade em um tabuleiro de xadrez macabro. À medida que a investigação avança, o detetive é puxado para um jogo psicológico intenso, onde cada pista parece levar a mais perguntas do que respostas. Em uma corrida contra o tempo, ele deve decifrar os enigmas antes que o assassino execute seu próximo movimento fatal.

Resgate 2 (2023), Sam Hargrave Jasin Boland / Netflix Após o sucesso de uma missão de resgate quase impossível, um mercenário habilidoso é novamente chamado para uma operação ainda mais arriscada. Desta vez, ele deve infiltrar-se em um território hostil para salvar reféns capturados por um regime opressor. Enfrentando inimigos letais e dilemas morais, ele luta para manter sua integridade enquanto navega por uma teia de conspirações e traições, onde a linha entre amigos e inimigos é tênue.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Paul Abell / Netflix Em um mundo onde espiões operam nas sombras, um agente de elite descobre uma conspiração que ameaça a ordem mundial. Traído por sua própria agência e caçado por assassinos, ele deve confiar em suas habilidades e em um grupo pequeno, mas leal, de aliados para limpar seu nome e desmantelar a conspiração. Sua busca pela verdade o leva através de fronteiras internacionais, em uma corrida contra o tempo cheia de ação e suspense.

Cidade Perdida (2022), Aaron Nee e Adam Nee Divulgação / Paramount Pictures Uma brilhante mas reclusa autora de romances de aventura é arrastada para uma busca pela vida real quando é sequestrada por um bilionário excêntrico que acredita que ela pode levar a uma antiga cidade perdida cheia de tesouros. Com a ajuda de um aventureiro desajeitado, ela deve usar sua inteligência e conhecimento dos mitos para sobreviver a perigos reais e descobrir a verdade por trás da lenda, redescobrindo sua paixão pela aventura no processo.

Top Gun: Maverick (2022), Joseph Kosinski Scott Garfield / Paramount Pictures Anos após se tornar uma lenda na aviação, um piloto experiente retorna como instrutor para treinar uma nova geração de pilotos de elite para uma missão especial que nenhum avião jamais enfrentou. Enfrentando fantasmas do passado e desafios tecnológicos modernos, ele deve confrontar seus próprios medos e dúvidas para liderar sua equipe à vitória. O destino os leva a uma operação que testará os limites do possível no céu.