Indicado ao Oscar, thriller com Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal de tirar o fôlego está na Netflix

Denis Villeneuve, renomado cineasta canadense, realizou sua estreia em produções hollywoodianas com “Os Suspeitos”, na Netflix, um thriller lançado em 2013 que destaca uma de suas características distintivas: a propensão de seus protagonistas em desvendar mistérios. Esta marca permeia todos os filmes do diretor, estabelecendo uma conexão emocional entre o público e os personagens.

Em “Os Suspeitos”, a trama envolve o sequestro de duas crianças por um indivíduo profundamente perturbado, lançando o detetive Loki (Jake Gyllenhaal) no caso. O filme não apenas aborda a investigação policial, mas também mergulha nas emoções dos personagens, principalmente do pai desesperado, Keller Dove (Hugh Jackman), que, insatisfeito com os esforços policiais, embarca em uma investigação pessoal para encontrar sua filha desaparecida.

Villeneuve transcende a superfície de um típico filme de investigação ao explorar a prisão emocional dos personagens. Todos parecem aprisionados em situações desafiadoras, seja na luta para avançar em uma investigação estagnada, no medo de perder entes queridos ou na dependência de um sistema de justiça falho. A dualidade humana também é um tema explorado, evidenciando que todos possuem a capacidade tanto para o bem quanto para o mal.

O principal suspeito, Alex Jones (Paul Dano), adiciona camadas de complexidade à trama, apresentando uma deficiência mental que inicialmente o absolve de culpa, mas suas ações suspeitas alimentam a incerteza. Villeneuve proporciona uma experiência íntima ao espectador, envolvendo-o nas emoções dos personagens, desde a angústia até o desespero.

“Os Suspeitos” não se limita ao entretenimento convencional, transcendendo para a arte com a narrativa brilhante de Villeneuve, sua fotografia contemplativa e a abordagem de personagens que desafiam as convenções de heróis tradicionais. O filme agrada tanto aos amantes do drama quanto aos entusiastas do suspense policial, oferecendo uma experiência cinematográfica envolvente e instigante.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gênero: Policial/Drama/Mistério

Nota: 9/10