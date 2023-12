4 novos filmes na Netflix que valem cada centésimo do seu tempo e farão você ficar em casa no último dia do ano

À medida que o ano se encerra, muitos procuram formas de celebrar ou simplesmente relaxar no conforto de suas casas. Para aqueles que preferem a calmaria do lar, a Netflix oferece uma variedade de filmes que podem ser a companhia perfeita para o último dia do ano. Neste artigo, a Revista Bula apresenta uma seleção cuidadosa de quatro filmes recém-adicionados ao catálogo da plataforma, cada um com sua própria essência e capacidade de entreter.

Estes filmes foram escolhidos não apenas por sua novidade, mas também pela qualidade de suas narrativas, direção e atuações. Eles representam uma gama diversificada de gêneros, desde dramas envolventes até thrillers emocionantes, garantindo que haja algo para todos os gostos. Esta lista foi pensada para aqueles que buscam algo novo para assistir, longe dos títulos mais comentados ou mainstream.

Ao apresentar esta seleção, a Revista Bula espera oferecer uma alternativa agradável para os momentos de descanso no último dia do ano. Estes filmes são mais do que simples passatempos; eles são janelas para histórias que capturam a imaginação, evocam emoções e permitem uma fuga momentânea da rotina. Então, prepare a pipoca, acomode-se no sofá e embarque nesta jornada cinematográfica que promete enriquecer seu final de ano.

Druk: Mais Uma Rodada (2021), Thomas Vinterberg Divulgação / Samuel Goldwyn Film Martin, um professor antes vibrante, agora se vê preso na rotina, tornando-se um pai e educador desinteressado. Em uma reunião com amigos, surge uma teoria intrigante: manter um nível constante de álcool no sangue pode melhorar o desempenho humano. Intrigados, Martin e seus amigos embarcam em um experimento social, consumindo álcool diariamente para atingir essa meta. O que começa como um experimento promissor rapidamente se transforma em uma viagem de autodescoberta e consequências inesperadas. A história acompanha essa jornada única, explorando as complexidades da busca pela felicidade e realização, e se a verdadeira alegria pode ser encontrada no fundo de um copo.

Top Gun: Maverick (2022), Joseph Kosinski Scott Garfield / Paramount Pictures Pete “Maverick” Mitchell, um piloto lendário, retorna ao mundo da aviação, desta vez como instrutor. Sua carreira, embora marcada por realizações extraordinárias, é limitada por seu espírito rebelde e tendência a desafiar a autoridade. Neste novo capítulo, Maverick enfrenta o desafio de se adaptar a um campo de batalha dominado pela tecnologia avançada. Convocado para treinar uma equipe de jovens pilotos para uma missão crítica, ele se vê confrontando não apenas os desafios da tarefa, mas também os demônios de seu passado e suas dúvidas internas. A história segue sua jornada ao preparar estes pilotos para a dura realidade do combate, explorando temas como sacrifício, honra, e o papel do ser humano em um mundo onde a tecnologia prevalece.

Maestro (2023), Bradley Cooper Jason McDonald / Netflix O filme traça a história de amor de três décadas entre Leonard e Felicia, um casal unido pela música e desafios da vida. Iniciando em 1946, a narrativa acompanha o início do relacionamento, noivado, casamento e a criação de seus filhos, oferecendo um vislumbre da vida privada e dos momentos que moldam seu amor. O filme entrelaça a paixão do casal pela música com as complexidades emocionais de um relacionamento duradouro. Enquanto explora os altos e baixos de sua vida juntos, o filme promete ser uma viagem emocional, ressaltando a influência da música e do amor na formação de uma família.