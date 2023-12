Os 12 melhores filmes da Netflix em 2023

Irmã Morte (2023), Paco Plaza

Daniel Escale / Netflix

Neste thriller psicológico intrigante, Aria Bedmar interpreta Narcisa, uma noviça com habilidades sobrenaturais, que é enviada para lecionar em uma escola localizada nas instalações sombrias de um antigo convento. Logo ao chegar, ela se depara com um ambiente repleto de segredos perturbadores e silêncios enigmáticos. A paz do lugar é abalada por fenômenos estranhos e aterrorizantes, revelando uma história oculta e sinistra ligada às paredes do convento. Narcisa se encontra no coração desses acontecimentos sobrenaturais, que desafiam sua compreensão da realidade e colocam em risco as estudantes sob seu cuidado. Com coragem e determinação, Narcisa explora as sombras do passado do convento, descobrindo uma conexão surpreendente entre seus dons misteriosos e os terríveis eventos que começam a se desdobrar.