O melhor filme de 2023, dirigido por Bradley Cooper e favorito ao Oscar, acaba de estrear na Netflix

Em “Maestro”, Bradley Cooper se lança em uma aventura cinematográfica, equilibrando audácia e cautela. O filme, uma cinebiografia, explora a vida de Leonard Bernstein, uma figura pública de grande renome, cuja vida foi marcada por complexidades e resistência a categorizações fáceis. Cooper, ao lado de Josh Singer, tece uma narrativa que evita a simplificação excessiva ou a amplificação desnecessária das peculiaridades do maestro.

Leonard Bernstein, imortalizado no cinema, foi um ícone cultural, um maestro que se destacou não apenas na música erudita, mas também no panorama cultural mais amplo. Seu casamento com Felicia Montealegre é um dos focos do filme, retratado com uma mistura de perspicácia e sensibilidade. A trama se desenrola ao longo de quatro décadas, destacando não só a vida pessoal de Bernstein, mas também os bastidores de sua carreira extraordinária.

A narrativa começa com Cooper, quase irreconhecível, dando vida a Bernstein em sua luxuosa mansão, ponto de partida para uma jornada retrospectiva. A história segue o maestro desde os momentos iniciais de sua carreira até o auge de seu sucesso. A interpretação de Carey Mulligan como Montealegre é delicada e poderosa, explorando a complexidade de seu amor e tolerância em meio às tribulações conjugais.

O filme evita mergulhar em teorias especulativas sobre o casamento de Bernstein e Montealegre, concentrando-se nos momentos de tensão e arrependimento entre eles, especialmente durante a criação de “West Side Story”. Este enfoque traz uma camada de autenticidade e respeito à narrativa.

Cooper aborda a figura de Bernstein com uma abordagem equilibrada, evitando cair em polêmicas vazias, como a questão da prótese de nariz. A postura dos filhos de Bernstein e Montealegre e a representação digna e precisa no filme neutralizam tais controvérsias. O filme celebra o amor entre o casal, destacando-se em um contexto em que o sucesso muitas vezes parece instantâneo e superficial.

Em “Maestro”, Cooper oferece um retrato humano e emocionante de Bernstein, destacando seu impacto na música e na cultura. A direção cuidadosa e as performances impactantes tornam o filme uma homenagem à vida de um artista notável e ao amor complexo e profundo que compartilhou com Montealegre. A obra se estabelece como um estudo sobre o poder transformador da arte, da música e do amor, mais do que uma simples biografia.

Filme: Maestro

Direção: Bradley Cooper

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Musical/Romance

Nota: 9/10