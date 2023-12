Melhor suspense da Netflix em 2023 e o filme mais assistido da atualidade em 140 países

No filme “O Mundo Depois de Nós”, Sam Esmail nos leva por uma jornada que transcende o habitual suspense pós-apocalíptico, explorando com habilidade a psicologia humana em um cenário de crise iminente. Adaptado do romance de Rumaan Alam, este filme se destaca não só pelo seu enredo intrigante, mas também pela maneira como captura a essência das relações humanas sob pressão.

Centrando-se na família Sandford, composta por Amanda, uma executiva interpretada por Julia Roberts, e Clay, um professor universitário vivido por Ethan Hawke, o filme retrata suas férias em uma casa isolada. Este cenário idílico rapidamente se transforma quando sinais de um colapso global começam a surgir. A chegada inesperada de G.H. Scott, interpretado por Mahershala Ali, e sua filha Ruth, vivida por Myha’la, introduz uma dinâmica complexa, trazendo à tona tensões raciais sutis e questões de classe.

O talento de Esmail como diretor se manifesta em sua capacidade de manter o suspense e o drama em equilíbrio, sem cair no melodramático. A cinematografia de Tod Campbell complementa a direção, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo bela e inquietante. O uso de cores e luzes serve não apenas como um elemento visual estético, mas também como um meio de aprofundar o impacto emocional da narrativa.

Julia Roberts entrega uma atuação memorável como Amanda, trazendo uma complexidade ao personagem que vai além do texto. Seu desempenho é um ponto alto do filme, oferecendo uma janela para os conflitos internos de uma mulher confrontada com a própria mortalidade e o desmoronar do mundo que ela conhece.

Ethan Hawke, por outro lado, oferece um contraponto mais reservado, mas igualmente significativo, como Clay. Sua interação com Roberts cria uma dinâmica familiar que é tanto crível quanto cheia de tensão. A inclusão de Ali e Myha’la no elenco adiciona outra camada à história, com suas performances refletindo não apenas os desafios enfrentados pelos personagens, mas também comentários maiores sobre questões sociais.

“O Mundo Depois de Nós” vai além do entretenimento; é uma reflexão sobre a natureza humana e sobre como reagimos quando confrontados com o inimaginável. Esmail conseguiu criar uma obra que não só entretém, mas também provoca reflexão e debate, uma marca registrada de um cinema que busca ser relevante e impactante.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 9/10