Desligue o cérebro e aproveite, na Netflix, o filme que faturou 300 milhões de dólares

“+ Velozes + Furiosos”, sob a direção de John Singleton, eleva a adrenalina da franquia “Velozes e Furiosos” para novos patamares. Ambientado em Miami, longe das ruas de Los Angeles, o filme reacende a chama da série com a presença de Paul Walker no papel de Brian O’Conner, embora sinta a falta de Vin Diesel, um dos pilares do primeiro filme.

Singleton, com um histórico de filmes intensos e emocionais, aborda este projeto com uma visão distinta. A energia das corridas de rua e a estética vibrante são pontos altos, contrastando com um roteiro que, em momentos, parece seguir rotas já conhecidas. As sequências de ação são eletrizantes, porém os diálogos e o desenvolvimento da história às vezes parecem não acompanhar essa mesma intensidade.

A introdução de Tyrese Gibson como Roman Pearce é um acréscimo valioso. Sua dinâmica com Walker traz uma combinação de humor e camaradagem, criando momentos memoráveis. Contudo, essa química é apenas uma faísca em meio a uma narrativa que poderia explorar mais profundamente seus personagens e seus mundos.

Visualmente, o filme é um espetáculo. As corridas e perseguições são capturadas com uma edição ágil, transmitindo a velocidade e o risco de maneira palpável. Esta abordagem visual compensa, em parte, a linearidade da trama, focando naquilo que a franquia faz de melhor: ação ininterrupta.

A trama central, envolvendo uma operação policial, tenta entrelaçar tensão e drama, mas se enreda em subtramas que não contribuem significativamente para a história principal. A tentativa de aprofundar as relações e motivações dos personagens acaba sendo eclipsada pelo espetáculo das corridas e ação.

Portanto, “+ Velozes + Furiosos” se destaca principalmente pelas suas sequências de ação eletrizantes, embora tropece na construção de uma história com substância equivalente. Os aficionados pela série certamente encontrarão o entretenimento esperado, mas aqueles em busca de uma trama mais elaborada poderão se sentir menos engajados. Singleton conseguiu manter o espírito veloz da franquia, mas o filme parece privilegiar a forma sobre a profundidade.

Filme: + Velozes + Furiosos

Direção: Brett Haley

Ano: 2003

Gênero: Ação/Crime

Nota: 8/10