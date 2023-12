Baseada em história real surpreendente, comédia levinha e aconchegante com Bryan Cranston e Annette Bening está no Prime Video

“Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande” é uma deliciosa e surpreendente comédia biográfica dirigida por David Frankel, que narra a história real de um casal da pequenina cidade de Evart, no Michigan, que desvendou uma falha na loteria e conseguiu ganhar várias vezes seguidas durante 9 anos, embolsando 27 milhões de dólares. A história um tanto curiosa estampou manchetes dos jornais The Boston Globe e Huffinton Post, em 2003.

No enredo, Jerry (Bryan Cranston) é gerente de uma linha de fábrica na Kellogg’s. Aposentado compulsoriamente depois que seu departamento é fechado, ele fica em casa angustiado por não ter mais o que fazer. Além disso, as economias que ficaram em sua conta bancária para a aposentadoria não é lá essas coisas. Naturalmente um gênio da matemática, ele se conecta mais com os números que com as pessoas. Então, um dia, olhando um panfleto da loteria Winfall, ele tem um insight. Analisando a lógica dos jogos, suas regras e seus números, ele percebe que jogando com uma variedade de números uma certa quantidade de apostas, é possível sempre ganhar. Então, dele decide pegar parte do dinheiro guardado em sua conta no banco e apostar.

Ele aposta cerca de 2 mil dólares da primeira vez, mas mantém segredo de sua esposa, Marge (Annette Bening). Jerry sempre foi um homem muito conservador em seus investimentos, proibindo seu contador de colocar parte de sua reserva em ações. Ele sempre preferiu a segurança da renda fixa. Racional e extremamente metódico com seus gastos, ele nunca havia jogado na loteria, porque não acreditava em sorte para ganhar dinheiro. Então, quando põe seu plano em prática, Jerry fica envergonhado de revelar para Marge, pois não quer que ela o considere um cara supersticioso.

O problema é que Jerry erra em seus cálculos e perde todos os 2 mil que havia apostado. Então, ele tem outro insight. Para ganhar, é preciso, no mínimo, triplicar a aposta. Ele vai até o banco, saca todo os 8 mil restantes de sua conta e compra tudo em bilhetes da loteria Winfall. Desta vez, ele consegue ganhar 15 mil dólares de prêmio.

No começo, ele tenta manter segredo de Marge, até porque considera o que fez ilegal. Mas logo ele revela à esposa seu novo passatempo. Para sua surpresa, Marge fica empolgada e considera tudo uma aventura. Ela sugere ao marido que usem todo o dinheiro que ele ganhou no próximo sorteio. No entanto, para sua surpresa, o único estabelecimento que comercializava Winfall em sua cidade para de vender o jogo. O lugar mais próximo agora para comprar os bilhetes é estado vizinho, em Massachusetts. Marge considera a situação ainda mais emocionante, já que os dois terão de cruzar furtivamente a fronteira do Michigan para realizar as apostas.

O casal sexagenário investe todo o dinheiro embolsado em novos jogos de Winfall e dobram seus lucros. Então, eles têm a ideia de montar uma empresa de apostas, onde os moradores de sua cidade poderão investir em uma cota. De acordo com o que cada um investir, todos terão direito a parte do prêmio. Como é minucioso e resguardado, Jerry empilha todos os bilhetes comprados dentro de caixas de armazenamento em sua garagem, caso a Receita Federal bata na sua porta.

Com o tempo, as apostas aumentam e toda a cidade se vê mobilizada em torno do jogo. Jerry consegue fazer com que toda a comunidade tenha lucros financeiros e que possam, finalmente, realizar um sonhado festival de jazz na praça principal. Mas logo surge um adversário para Jerry, o estudante ambicioso de Harvard, Tyler (Uly Schlesinger), que também desvenda a falha na loteria e começa a ameaçar as apostas de Jerry e sua cidade.

No final das contas, Jerry e Marge ganham muito mais que o dinheiro da loteria. Frankel traz para este filme uma abordagem tão gentil e respeitosa, que captura a verdadeira essência da intenção daqueles dois sexagenários do interior do Michigan. Há um senso de comunidade, humanidade e generosidade muito forte em suas ações. O que verdadeiramente Jerry e Marge ganham em sua aventura é a conexão com outras pessoas.

“Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande” é divertido, amoroso e relaxante. Uma comédia cheia de familiaridade e leveza, que certamente será uma experiência incrível para quem assistir.

Filme: Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande

Direção: David Frankel

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Biografia/Drama

Nota: 9/10