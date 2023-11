5 bons filmes que acabaram de chegar à Netflix e vão fazer você querer ficar em casa no fim de semana

Marcados: A História do Racismo nos EUA (2023), Roger Ross Williams

Divulgação / Netflix

Este documentário, dirigido pelo aclamado Roger Ross Williams, é uma adaptação inovadora do livro premiado “Stamped From the Beginning”, de Ibram X. Kendi. Através de um método de animação único que combina live-action com arte histórica, o filme ilumina figuras e eventos chave da história e da contemporaneidade dos Estados Unidos. Personalidades acadêmicas e ativistas, incluindo a dra. Angela Davis e Brittany Packnett Cunningham, conduzem os espectadores em um relato impactante sobre o desenvolvimento e a incorporação de ideias e imagens racistas na cultura americana, revelando aspectos cruciais e muitas vezes negligenciados da história do país.