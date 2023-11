Baseado em um livro que vendeu 11 milhões de exemplares, filme argentino que chegou à Netflix é um dos melhores de 2023

No cenário do cinema argentino, “Elena Sabe”, dirigido por Anahí Berneri, apresenta uma narrativa detalhada sobre a complexidade dos relacionamentos familiares, focando na dinâmica entre mãe e filha. Adaptado do romance de Claudia Piñeiro, o filme explora a vida de Elena, interpretada por Mercedes Morán, uma idosa enfrentando o mal de Parkinson e lidando com as repercussões de um passado difícil, principalmente em sua relação com a filha, Rita. O enredo não se limita a abordar as dificuldades pessoais, mas também reflete sobre maternidade e envelhecimento.

A trama de “Elena Sabe” é construída com uma combinação de cenas do presente e flashbacks significativos, que revelam a personalidade complexa de Elena, marcada por rigidez e traços narcisistas, e como isso afetou a vida de Rita. A procura de Elena pela verdade sobre a morte de Rita vai além da busca por respostas, tornando-se uma jornada de autoconhecimento e enfrentamento das consequências de suas decisões passadas.

O filme também examina a fragilidade humana diante do envelhecimento e da doença. A condição de Elena serve como um símbolo de sua luta interna para se libertar das amarras do passado. Esta abordagem eleva “Elena Sabe” de um drama familiar para um estudo mais profundo sobre natureza humana, culpa e redenção.

A atuação de Mercedes Morán é um dos pontos altos do filme. Sua interpretação de Elena não se restringe a representar uma mulher com uma doença, mas também captura as complexidades emocionais de uma vida marcada por escolhas difíceis e relações complicadas.

“Elena Sabe” oferece uma visão envolvente e reflexiva do cinema argentino. A direção de Berneri e a atuação de Morán contribuem para uma experiência cinematográfica que não só retrata de maneira impactante as relações humanas e a resiliência em face das adversidades, mas também permanece na mente do espectador, estimulando reflexões após o fim do filme.

Filme: Elena Sabe

Direção: Anahí Berneri

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 9/10