Comédia romântica encantadora e terapêutica com Keanu Reeves e Winona Ryder está no Prime Video

Produtor de “Mad About You”, uma das séries mais famosas dos anos 1990 e que lançou Helen Hunt ao estrelato, Victor Levin é o nome por trás do roteiro e direção da comédia romântica com dois de nossos artistas favoritos, Keanu Reeves e Winona Ryder, “Com Quem Será?”. A dupla de atores já havia contracenado juntos em “Drácula de Bram Stocker”, suspense de 1992 de Frances Ford Coppola. Mas aqui a atmosfera é completamente diferente.

Eles interpretam Frank e Lindsay, duas pessoas que foram convidadas para um casamento em uma vinícola na Califórnia. Frank é irmão do noivo, enquanto Lindsay é a ex. Eles ainda não se conhecem quando se cruzam ainda no aeroporto e imediatamente não se dão bem. Quando descobrem que estão destinados a compartilhar os próximos dias um com o outro no mesmo evento, eles parecem aborrecidos. No entanto, seu ressentimento em comum com o noivo os unirá.

Frank é publicitário em uma grande agência e Lindsay é uma advogada de direitos humanos. Os dois não possuem muito em comum, além de seu péssimo histórico com o anfitrião da festa e seu azar no amor. A família de Frank é completamente disfuncional. Seu pai idoso trocou a mãe por uma mulher ainda mais velha, atirou contra Frank e se jogou de uma janela. Apesar das circunstâncias perturbadores, a família ainda se reúne no casamento e troca cumprimentos em uma cena bizarra que mostra o quanto nossa sociedade está mais preocupada com as superficialidades das convenções sociais que com a verdade por trás das relações caóticas.

Lindsay, por sua vez, ainda não superou o término com o noivo e constantemente deseja que ele se arrependa de sua decisão de se casar com outra. Nas trocas de desabafos e conversas ultrapessoais que jamais teríamos com um estranho, Frank e Lindsay descobrem que suas diferenças, na verdade, se preenchem. No decorrer dos dias, eles se tornam íntimos, vivenciam aventuras e confusões, enquanto se sentem juntos como dois marginais neste “desfile de alegria”, como definiu o próprio Levin em uma entrevista.

“Com Quem Será?” é guiado basicamente pelos diálogos. Embora nenhum dos dois sejam particularmente carismáticos, podemos nos relacionar facilmente com sua visão cínica do mundo e dos relacionamentos. O filme é curto. São apenas 87 minutos de duração nos quais Frank e Lindsay passam quase que completamente fofocando sobre as pessoas da festa, reclamando de suas frustrações, discutindo pontos de vista e opiniões.

Nos minutos finais, eles engatam um princípio de relacionamento, que é abordado de forma tão realista e refrescante, esvaziando sua história de idealizações românticas e fantasias ingênuas. Frank e Lindsay simplesmente lidam com todos os incômodos e constrangimentos de abrir sua intimidade para uma pessoa nova. O sexo que não encaixa de primeira, a forma barulhenta como alguém mastiga, os medos iniciais das coisas não darem certo. Ao mesmo tempo, há aquela empolgação e o deslumbre inicial de duas almas que pareciam se procurar a tanto tempo de finalmente se encontrar. São tantas as reflexões, que “Com Quem Será?” é quase uma sessão de terapia.

Filme: Com Quem Será?

Direção: Victor Levin

Ano: 2018

Gênero: Romance/Comédia/Drama

Nota: 9/10