Na Netflix, há um filme subestimado com Keanu Reeves que você provavelmente não assistiu, mas definitivamente deveria

Filmes de tribunal, mais do que em qualquer outro subgênero, preservam a aura de mistério graças à lealdade de um público que, ou se identifica com esses enredos quase por dever de ofício ou divaga, pensando algum dia ser chamado a tomar parte no julgamento de uma celebridade que estripa o cônjuge a golpes de machete, situação, no frigir dos ovos, meio tediosa. “Versões de um Crime” transita com orgulho cínico por esse universo, dispondo de um elenco que mitiga-lhe bastante as imperfeições.

Diretora bissexta, mas de trabalhos primorosos, Courtney Hunt parece ter decidido manter a carreira de cineasta num banho-maria talvez longo demais enquanto toca projetos na tevê, quiçá esperando a centelha de gênio para acender roteiros como o de “Rio Congelado” (2008), pelo qual Melissa Leo foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2009 — Leo botou as mãos na estatueta dois anos depois, como melhor atriz coadjuvante, por “O Vencedor” (2010), de David O. Russell. Aqui, Hunt tenta voos mais modestos, emplaca algumas cenas, mas repisa uma coleção de clichês, o que, em verdade, é uma armadilha bem difícil de se contornar em tramas dessa natureza.

O maior defeito de “Versões de um Crime” pode ser sua grande qualidade. O texto de Nicholas Kazan emula a vasta obra de estrelas desse segmento como John Grisham e assenta a narrativa na judicatura em que o evento delituoso do título é julgado. Ramsey, o advogado vivido por Keanu Reeves, defende — ou, melhor, tenta defender — Mike, filho de amigos de muito tempo, da acusação de homicídio contra Boone Lassiter, interpretado por Jim Belushi.

Nesse primeiro contato com a história, já se estabelece um conflito que poderia ser desdobrado em várias subtramas; mesmo assim, Hunt prefere antes dar ênfase à informação de que Mike é filho do morto para depois partir para a exploração do outro lado da verdade, menos óbvio: o garoto é também filho de Loretta, de Renée Zellweger, uma mulher que suportara abusos por muito tempo, o que, claro, contaminou de modo indelével a relação com o pai. Mike fora encontrado junto ao cadáver de Boone; há uma impressão palmar compatível com a sua na faca com que o homem foi morto e ele parece já ter confessado tudo, fechando-se num silêncio ruidoso desde então.

A diretora lança mão de um flashback perspicaz na tentativa de elaborar possíveis justificativas para o ataque de fúria de Mike, hipótese que vai-se consolidando como a mais provável para o homicídio. Aos poucos, Ramsey compõe um roteiro algo fantasioso no que toca às atitudes suspeitas das testemunhas, o que nunca é totalmente passível de refutação. Auxiliado por Janelle, a advogada-adjunta vivida por Gugu Mbatha-Raw, ele tenta provar que o julgamento está cheio de vícios de origem, e daí surgem algumas reviravoltas no desfecho, sendo a última quase farsesca.

“Versões de um Crime” é coisa para iniciados, e para gente que sabe apreciar a carpintaria da arte dramática. O trabalho de Gabriel Basso comove, redimindo o longa dos cacoetes jurídicos, que justiça se lhe faça, não são uma sua exclusividade. Mesmo assim, o desperdício de talentos é um problema que Hunt não sabe como evitar, e destarte, falta muito para que exista uma razão que torne este filme algo genuíno, que não se esfarele tanto pelo caminho.

Filme: Versões de um Crime

Direção: Courtney Hunt

Ano: 2016

Gêneros: Drama/Thriller

Nota: 7/10