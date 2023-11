3 ótimos filmes que acabaram de estrear na Netflix e farão você querer ficar em casa no fim de semana

À medida que a Netflix continua a expandir seu vasto catálogo de filmes, destacam-se novas adições que capturam a atenção de seus assinantes. Este fim de semana, a plataforma traz três novos filmes que prometem oferecer uma gama diversificada de experiências cinematográficas. Da profundidade de dramas históricos à leveza de comédias natalinas, essas estreias são uma amostra da habilidade da Netflix em atender a diferentes gostos e humores.

Cada um desses filmes foi escolhido por sua capacidade de entreter, envolver e, em alguns casos, educar o público. Sem recorrer a hiperboles, a seleção inclui uma obra que resgata uma figura histórica importante, cuja história merece ser contada; uma comédia que explora as complexidades das relações humanas sob a lente das tradições festivas; e um mistério que combina romance e suspense em um cenário inusitado. São filmes que, cada um a seu modo, podem ser uma razão para preferir a sala de estar ao agito das saídas de fim de semana.

A revista Bula reuniu estes títulos com o intuito de proporcionar aos leitores opções de qualidade para o lazer doméstico. A lista a seguir é um guia para aqueles que planejam um repouso merecido no conforto do lar, oferecendo uma breve escapada através das histórias que esses filmes contam. Com essa variedade de gêneros, o catálogo recente da Netflix assegura que haverá pouco motivo para querer sair de casa neste fim de semana.

Amor em Águas Turvas (2023) Yûsuke Taki Divulgação / Netflix Ambientado em um cruzeiro de luxo, esta comédia romântica com um toque de mistério segue um funcionário do navio e uma passageira enquanto eles se unem para resolver um intrigante caso de assassinato. Enquanto navegam por pistas e suspeitos, uma faísca inesperada surge entre eles, adicionando uma camada de romance à sua busca pela verdade. Com um equilíbrio entre risadas, suspense e sentimentos, o filme oferece uma narrativa envolvente de 127 minutos. Ele cativa o público com seu enredo inteligente, personagens carismáticos e um cenário deslumbrante, provando que até mesmo em águas turvas, o amor e a aventura podem florescer.

O Melhor. Natal. De Todos! (2023) Mary Lambert Scott Everett White / Netflix Neste filme natalino, uma rivalidade entre ex-colegas de faculdade se torna o centro das atenções. A protagonista, sentindo-se diminuída pelos sucessos ostentados por sua antiga colega em cartas anuais, encontra uma chance inesperada de virar o jogo quando o destino as coloca sob o mesmo teto durante as festas de fim de ano. O que começa como uma missão para desmascarar a suposta vida perfeita da amiga rapidamente se transforma em uma série de eventos cômicos e revelações surpreendentes. Estrelado por um elenco encantador, o filme é uma mistura de humor, emoção e o espírito natalino, questionando o que realmente define o sucesso e a felicidade.