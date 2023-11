Filme que foi aplaudido de pé no Festival de Cannes está na Netflix

“Abutres”, um filme argentino com Ricardo Darín no papel principal, apresenta-se como uma produção de destaque no panorama cinematográfico. A trama, imersa em drama e matizes de melancolia, segue a jornada de Sosa, um ex-advogado que se vê perdido nas complexidades das noites de Buenos Aires, enfrentando dilemas morais. Darín, com sua atuação, traz nuances a um personagem enredado em situações éticas desafiadoras.

Pablo Trapero, na direção e coautoria com Alejandro Fadel, Martín Máuregui e Santiago Mitre, entrelaça elementos de suspense e romance, tecendo uma história que captura o interesse do espectador. A cinematografia, particularmente notável nas sequências em preto e branco, contribui para o tom sombrio do filme, refletindo aspectos da sociedade contemporânea.

À medida que “Abutres” se desenvolve, destaca-se a complexa relação entre Sosa e Luján Olivera, uma médica de emergência interpretada por Martina Gusmán. Este vínculo introduz um aspecto emocional à história, enquanto eles navegam por um terreno de moralidade ambígua. A trama avança, desvendando as camadas de corrupção e conflito que permeiam o mundo de Sosa, ampliando a tensão e levando a um clímax intensamente construído.

José Luis Arias, no papel de um mafioso, adiciona uma camada adicional de suspense, elevando a história a um patamar de imprevisibilidade. “Abutres” se posiciona como uma representação fiel dos desafios e realidades da vida urbana, evitando suavizar ou desviar dos aspectos mais duros da sociedade. O filme, neste contexto, reflete uma perspectiva cinematográfica argentina, marcada por um olhar crítico e realista.

No decorrer de “Abutres”, a narrativa se desdobra, revelando as facetas mais sombrias e complexas da vida urbana. O filme, longe de oferecer uma visão romantizada, mergulha no realismo cru, refletindo as tensões e desafios enfrentados por seus personagens. Com uma abordagem direta e sem rodeios, ele captura o espectador não apenas pela trama, mas também pela forma como espelha aspectos da realidade social. Este aspecto do cinema argentino, de não se esquivar das verdades incômodas, ressoa de maneira significativa com o público, proporcionando uma experiência cinematográfica que vai além do entretenimento e se aprofunda em uma análise social perspicaz. “Abutres” contribui de forma singular para a narrativa cultural contemporânea, oferecendo um retrato vívido dos desafios urbanos e da complexidade das escolhas morais.

Filme: Abutres

Direção: Pablo Trapero

Ano: 2010

Gêneros: Crime/Thriller

Nota: 9/10