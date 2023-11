Na Netflix, baseada em livro que vendeu 15 milhões de exemplares, a história de amor que vai lavar sua alma

A complexidade da experiência humana é um mosaico de dilemas existenciais, onde a busca pela felicidade frequentemente esbarra em barreiras autoimpostas. Esta ironia da existência se manifesta no nosso impulso de construir obstáculos no caminho da felicidade, como se precisássemos de permissão para ser felizes. Essa jornada, repleta de introspecção e hesitação, revela-se como uma passagem do tempo marcada por oportunidades perdidas e autossabotagem, transformando o que poderia ser uma existência plena em uma sutil tragédia da condição humana.

Em “Nossas Noites”, a narrativa cinematográfica, sob a direção perspicaz de Ritesh Batra e embasada no romance de Kent Haruf, oscila inicialmente entre diferentes gêneros, explorando as nuances do noir antes de mergulhar em temas mais introspectivos e complexos. A trama se desdobra a partir de um gesto aparentemente simples: Addie Moore, interpretada com uma profundidade melancólica por Jane Fonda, convida Louis Waters, personagem de Robert Redford, para compartilhar a cama. Essa proposta, longe de ser um prelúdio para romance, é um convite para combater a solidão, revelando camadas mais profundas da intimidade humana.

A relação entre Addie e Louis começa como um acordo pragmático e despretensioso para compartilhar noites solitárias. Mas, à medida que a trama se desenrola, as interações entre os personagens evoluem, revelando uma conexão mais profunda. O filme destaca que a intimidade pode transcender o físico, manifestando-se em silêncios compartilhados, cuidados mútuos, e na aceitação da companhia do outro. Esta evolução emocional desafia a noção comum de que o amor e a descoberta são exclusividades da juventude, mostrando que a velhice também pode ser um tempo de novas experiências emocionais e conexões profundas.

A atmosfera do filme é reforçada pela trilha sonora evocativa de Elliot Goldenthal e pela cinematografia nostálgica de Stephen Goldblatt, que remetem à era dourada do cinema, um período marcante nas carreiras de Fonda e Redford. “Nossas Noites” não é apenas uma história sobre amor e envelhecimento; é também uma celebração da vida e suas várias fases, demonstrando que, mesmo nos capítulos mais tardios, a vida continua a oferecer momentos de significado e beleza.

A química entre Fonda e Redford é um dos pilares que sustentam a narrativa de “Nossas Noites”. Suas atuações trazem uma autenticidade que enriquece a história de Addie e Louis, transformando o filme em um testamento à versatilidade e ao talento duradouro desses atores. Através de suas performances, eles capturam a essência de corações que, independentemente da idade, ainda anseiam por conexão, compreensão e amor.

“Nossas Noites” é uma meditação delicada sobre a condição humana, o envelhecimento e a capacidade contínua do coração de encontrar amor e propósito. O filme, com sua execução técnica e narrativa ponderada, oferece um retrato sensível dos desafios e triunfos do amadurecimento. É uma obra que celebra a vida e o amor em todas as suas formas, nos lembrando de que, enquanto houver vida, existirão oportunidades para novas experiências e emoções, independentemente da idade.

Filme: Nossas Noites

Direção: Ritesh Batra

Ano: 2017

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10