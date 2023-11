4 filmes ótimos que acabaram de estrear na Netflix e farão você querer ficar em casa no fim de semana

As Ladras (2023), de Mélanie Laurent

Gael Turpo / Netflix

Duas mulheres, originárias de esferas diferentes, se encontram entrelaçadas pelo destino na agitação de uma cidade francesa, onde praticam a arte do roubo sofisticado. Como uma equipe inesperada, elas tecem uma série de assaltos com um misto de finesse e sagacidade. A trama se desdobra com a emoção das fugas e a sedução dos tesouros obtidos, tocando em temas de camaradagem e a luta para permanecer fora do alcance da lei. A narrativa evolui em uma tensa perseguição, desafiando constantemente o que parece ser viável, entrelaçada com reviravoltas que capturam a atenção. No centro deste empolgante confronto com o tempo está a contemplação sobre o anseio de liberdade e um lugar no mundo, ressoando com os espectadores muito depois do clímax da ação.