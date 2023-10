Você não vai conseguir controlar suas lágrimas depois de ver ao filme belíssimo e encantador da Netflix

Existem tragédias tão devastadoras que parecem desafiar a própria ordem da existência. Perder um filho é uma dessas tragédias que desafiam a lógica e a justiça do mundo. A perda de uma criança deveria ser algo proibido, um crime cósmico que clama por punição. “Um Ninho Para Dois” adentra esse abismo de sofrimento e luto. O filme narra a história de Jack (Chris O’Dowd) e Lilly (Melissa McCarthy), um casal que enfrenta a devastação da morte súbita de sua filha, Katie, um evento que, conforme o MD Saúde relata, aflige em média 5 em cada 10 mil bebês no Brasil anualmente.

A Síndrome da Morte Súbita do Lactente é uma sombra que paira como pesadelo constante sobre as mães de bebês. Elas nos contam sobre as noites insones, onde acordam a cada cinco minutos para garantir que seus filhos respirem. Esse medo é real, palpável, uma manifestação das incertezas em torno do inexplicável falecimento de bebês durante o sono. A ciência, embora ainda não ofereça respostas definitivas, identifica alguns fatores de risco.

No enredo concebido por Theodore Melfi, Jack e Lilly se encontram perdidos na tempestade do luto. Jack é arrastado para o abismo de uma depressão profunda e se vê à beira do suicídio. A fim de escapar das sombras que assombram sua casa, seu trabalho e a vida que conhecia antes da tragédia, ele procura refúgio em uma clínica psiquiátrica. Lilly, por sua vez, decide enfrentar o luto de uma maneira distinta, investindo-se no trabalho e na jardinagem. Ela se desfaz dos objetos de Katie, tentando apagar as memórias de sua filha na esperança de que isso possa aliviar sua dor.

Enquanto Lilly se empenha na tarefa de reconstruir o jardim de sua casa, uma metáfora eloquente de sua busca por normalidade e alegria, cuidando do que resta de sua família, Jack afunda em um oceano de desespero. Ele ressente a maneira como sua esposa tenta reconstruir suas vidas e para ele, seguir em frente parece equivaler a abandonar a memória de Katie. Em meio à turbulência de suas emoções e desespero, eles precisam desvendar a maneira como cada um navega seu próprio caminho de tristeza e cura. Para Lilly, a chave para a compreensão e empatia vem de um passarinho que começa a interferir em seu jardim.

Os personagens neste drama são pintados com cores metafóricas. Lilly é envolta em dourado, simbolizando sua busca incansável pela felicidade, evocando a imagem do caminho de pedras amarelas que Dorothy segue em “O Mágico de Oz”. Ela anseia pelo retorno à sua antiga vida, antes da tragédia. Por outro lado, Jack é imerso em tons de azul, refletindo emoções de tristeza, depressão e desespero. A própria palavra “blues” em inglês, que significa tristeza, ecoa seu estado de espírito. À medida que suas jornadas se desdobram, as cores de suas almas sofrem transformações.

Em uma entrevista ao Screen Rant, Theodore Melfi compartilhou a razão por trás da escolha de Chris O’Dowd e Melissa McCarthy para os papéis principais. Além de serem grandes amigos, são artistas capazes de transitar com maestria entre o humor e o drama, duas vertentes que o filme abraça. Gravado no auge da pandemia de coronavírus, o filme captura o espírito daquele momento, quando a tristeza era uma companheira constante, mas seguir em frente era uma necessidade premente.

Curiosamente, o roteiro original invertia os papéis dos personagens principais. Lilly seria retratada como a que sucumbe à depressão, enquanto Jack seguiria adiante. Melfi, no entanto, encontrou essa inversão desprovida de lógica, pois acredita que as mulheres frequentemente demonstram uma força inabalável. Criado por uma mãe solteira, ele testemunhou essa determinação em sua vida e decidiu contatar o roteirista, Matt Harris, para inverter os papéis.

“Um Ninho Para Dois” é um drama delicado e repleto de emoção, temperado com momentos de ternura e humor. Este é um filme que extrairá lágrimas e te levará a uma jornada de autoconhecimento. Ele lança luz sobre a essência da tristeza e da cura, explorando como as cores da vida se transformam quando confrontamos a adversidade.

Filme: Um Ninho Para Dois

Direção: Theodore Melfi

Ano: 2021

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 8/10