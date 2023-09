Suspense dramático que acabou de estrear na Netflix é o filme mais assistido em 86 países

Em “Destinos à Deriva”, a personagem principal, Mía, emerge como um emblema de resistência e esperança, em meio a um ambiente saturado de desolação e desespero. Albert Pintó, diretor catalão deste filme, tece um drama pungente que penetra a complexidade da condição humana e da resiliente vontade de viver, retratando um espectro rico e diversificado de sonhos, lutas e resistência.

O filme não se abstém de dialogar com titãs cinematográficos, contudo, Albert Pintó imprime sua marca única, pontuando o drama com reflexões sociológicas, por vezes tão acentuadas que parecem desenhar uma linha divisória no próprio filme.

Pintó também não economiza em apresentar uma Espanha assolada por privações e um regime rígido, um contexto que amplifica a angústia e a desesperança, levando os personagens centrais, Mía (Anna Castillo) e Nico (Tamar Novas), a buscar novos horizontes, traçando sua fuga por entre as sombras de um porto, numa busca por liberdade.

A dupla, junto com outros emigrantes, é confinada em contêineres. A partir deste momento, a vida dos personagens flutua nas ondas do acaso e das circunstâncias, criando um novo palco para o desenvolvimento da trama. Um revés lança-os ao mar, desencadeando uma série de eventos onde a luta pela sobrevivência, simbolizada pelos potes de plástico utilizados por Castillo, torna-se a força motriz da narrativa, construindo um microcosmo onde cada detalhe ressoa com significado e simbolismo.

Mesmo quando a lógica parece flertar com o absurdo, o filme consegue manter seu encanto e seu impacto, graças ao desfecho magistral concebido por Pintó, uma metáfora pungente sobre renovação e recomeços, onde as promessas de um novo início brilham mais forte que as sombras do fim. É uma jornada intensa e significativa, um retrato multifacetado da existência, onde o toque humano de Albert Pintó cria uma atmosfera envolvente e memorável.

Filme: Destinos à Deriva

Direção: Albert Pintó

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 8/10