O último grande filme de Mel Gibson chegou à Netflix, e você ainda não o assistiu

Para um grupo seletivo de indivíduos, a existência pode, de fato, ser comparada a um videogame intensivo, com um arsenal de antagonistas em perseguição incessante ao prospecto de salvador da humanidade, que, com o passar do tempo, aparenta uma indiferença crescente. O filme “Mate ou Morra” nos faz orbitar em torno desse cosmos de temáticas, por vezes, trivializadas. Concluir etapas da vida, sejam estas gloriosas ou mundanas; encontrar jubilo nos avanços profissionais; fundar uma família, pilar de suporte nos momentos mais tenebrosos; e ter o privilégio de amigos verdadeiros, que compartilham empatia e consolo, são elementos vitais na existência humana, embora nem todos concedam a devida valorização a tais aspectos.

Roy Pulver transita entre a solidão lupina e o cavaleiro apocalíptico de Dulcineia, lutando contra a submersão em um mar de angústia e insensatez. Joe Carnahan, conhecido por seus contos sobre homens robustos atormentados por passados implacáveis, emprega um protagonista paradoxal para elucidar verdades básicas, porém essenciais.

O formato de videogame do filme revela as inúmeras tentativas de acabar com Roy, ilustradas pelo caos de seu domicílio, evidenciando suas tentativas incessantes de evasão. Entretanto, após tantos confrontos, a euforia cede espaço ao marasmo, que Frank Grillo dribla com saltos e perseguições em um Camaro resplandecente.

Ele já experimentou a felicidade, conhece seus algozes, enfrenta a morte diariamente, e o roteiro, uma mistura de diversas inspirações cinematográficas e mitológicas, retrata Grillo como Osíris, o deus condenado a uma eternidade de repetições e desgraça.

A busca por seu filho é uma tentativa de reconstrução de um mundo sem calamidades. O reencontro de Roy e Joe é um espelho da bela simbiose entre Frank e Rio Grillo, trazendo cenas de romance com Jemma, interpretada por Naomi Watts, e confrontos com o Coronel Clive Ventor, interpretado por Mel Gibson, como o antagonista principal, remetendo-nos a um filme quase transcendental, com sua leveza característica.

Filme: Mate ou Morra

Direção: Joe Carnahan

Ano: 2020

Gêneros: Ação/Ficção Científica

Nota: 9/10