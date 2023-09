O filme fantástico de mistério na Netflix que vai fazer você brincar de detetive enquanto assiste

“Um Caso de Detetive” é um filme excepcional. Escrito e dirigido por Evan Morgan, o longa-metragem noir, que é um caldeirão de mistério, drama e comédia, tem uma pegada peculiar e inteligente que prende o espectador do início ao fim. E, acredite, por mais que deixe várias pistas para o público no meio do caminho, tem um final surpreendente. Morgan domina muito bem a arte de escrever roteiros e neste filme nos conta um enigma de forma intrigante e divertido.

O longa-metragem teve sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em setembro de 2020 e narra a história de Abe Applebaum (Adam Brody), um detetive alcoólatra e fracassado que noutros tempos foi uma celebridade-mirim em sua pequena cidade. Amargo e deprimido por acumular algumas centenas de casos bobos, como gatos desaparecidos e roubos de doces, Abe mal consegue se manter, porque não tem coragem de cobrar muito pelos trabalhos.

Ainda na adolescência, sua secretária e amiga, Gracie (Kaitlyn Chalmers-Rizzato), desapareceu misteriosamente. A cidade toda contou com sua astúcia para solucionar o caso, o que nunca aconteceu. Desgostoso pela enorme decepção que provocou em sua vizinhança, Abe foi relegado ao ostracismo pela década que se seguiu.

Tudo muda quando ele é procurado por Caroline (Sophie Nélisse), uma adolescente que o contrata para desvendar o assassinato de seu namorado. Deslumbrado por finalmente pegar um caso sério em anos, ele aceita o trabalho e começa a investigar.

Morgan pincela a sombriedade de seu filme com humor sutil e perspicaz. Os diálogos são simplesmente brilhantes e tão perfeitamente posicionados, que o espectador pode perder algum easter egg se não ficar atento. O tempo todo o diretor nos dá dicas do que virá na solução do caso de assassinato. E é incrível como ele consegue ligar uma coisa à outra e conectar os dois casos mais importantes da vida de Abe: o sumiço de Gracie e o assassinato do namorado de Caroline.

O início das investigações parece não oferecer nenhuma pista para Abe, que acaba sempre descredibilizado e ridicularizado pelas pessoas de sua cidade e até pelos seus próprios pais, que o seguem pela cidade de carro resguardando sua integridade. A única que acredita em seu potencial é Caroline, que faz com que Abe volte a acreditar em seu potencial depois de anos se sentindo um impostor. Aos poucos, o caso vai se revelando cada vez mais obscuro e sério, trazendo temas como pedofilia, vícios e traumas.

Em entrevistas, Morgan contou que seu enredo girava em torno da comédia, mas como tomou rumos muito sombrios, ele preferiu optar pelo equilíbrio e cortar o excesso de piadas. Além disso, o trabalho de edição foi incansável e durou até data próxima de sua estreia no festival. Algumas músicas foram, inclusive, trocadas de última hora, porque o cineasta queria que o trabalho ficasse impecável.

Impressionantemente, “Um Caso de Detetive” é o primeiro e único longa-metragem no currículo de Morgan. Não é o tipo de filme que facilmente ganha popularidade, porque é tão inteligentemente peculiar que pode ser incompreendido pela maioria. Embora seja uma aventura perigosa e que marca o retorno triunfal de Abe de seu esgotamento mental depois do desaparecimento de Gracie, solucionar o assassinato do namorado de Caroline não é suficiente para trazer realização pessoal e profissional, mas uma angústia existencial profunda.

Filme: Um Caso de Detetive

Direção: Evan Morgan

Ano: 2020

Gênero: Mistério/Drama/Comédia

Nota: 10