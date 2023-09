As 5 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Ehrengard: A Ninfa do Lago (2023), Bille August

Christian Geisnæs / Netflix

No reino de Babenhausen, Cazotte, um autoproclamado mestre na arte do amor, é contratado pela astuta grã-duquesa para assegurar a linha de sucessão ao trono. Enquanto procura uma princesa adequada e ensina o tímido príncipe sobre sedução, um inesperado herdeiro é concebido fora do casamento. A família real é forçada a se refugiar no castelo de Rosenbad, onde a ameaça de descoberta paira no ar. Lá, Cazotte se apaixona por Ehrengard, a dama de honra, e começa a questionar suas próprias habilidades como um especialista em amor. A história se torna um conto de humildade, paixão e as complexidades do amor, com reviravoltas que mantêm os destinos dos personagens pendurados na balança.