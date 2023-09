Amor fora da caixa: 5 romances peculiares na Netflix que vão cativar e surpreender você

Amor é um sentimento que transcende barreiras e convenções, e a Netflix tem uma coleção de romances que prova exatamente isso. Às vezes, o amor não segue um roteiro previsível, e é nos enredos mais peculiares que encontramos as histórias mais cativantes. Hoje, vamos explorar cinco romances fora da caixa que estão disponíveis na Netflix e que prometem cativar e surpreender você. Prepare-se para mergulhar em mundos amorosos únicos, onde as regras tradicionais do amor são desafiadas e o inesperado se torna o cenário perfeito para o florescimento do sentimento mais poderoso de todos. Se você está em busca de emoções autênticas e romances que fogem do comum, esta seleção é feita sob medida para você. Destaques para “Já Era Hora”, de 2023, de Alessandro Aronadio; “Mademoiselle Vingança”, de 2018, de Emmanuel Mouret; e “A Mala e os Errantes”, de 2016, de Adam Leon. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Já Era Hora (2023), Alessandro Aronadio Divulgação / Netflix Dante é muito feliz com a namorada Alice, mas sua relação com o tempo não é das melhores. Cheio de compromissos, ele está sempre atrasado e tem a impressão de que a vida passa rápido demais. Isso também acontece em seu aniversário de quarenta anos, quando acaba chegando tarde na própria festa. Dante acha que existe uma solução: se trabalhar bastante, pode ser que tenha mais tempo livre no futuro. Mas, na manhã seguinte, um ano se passou. Para sua surpresa, Alice está grávida de quatro meses e ele não tem ideia do que aconteceu no resto do ano. Ao despertar novamente, Dante já tem quarenta e dois anos, e Alice coloca uma linda bebê em seus braços. É aí que ele percebe estar vivendo um pesadelo. Por algum motivo inexplicável, sua vida está acelerada… sem memória nem controle. Será que Dante vai aprender a dar valor ao tempo antes que tudo desmorone?

Mademoiselle Vingança (2018), Emmanuel Mouret Pascal Chantier / Arte France Cinéma Uma viúva aristocrática, Madame de La Pommeraye, arma uma elaborada vingança contra seu antigo amante, Marquês des Arcis, que a abandonou. Com inteligência e engenhosidade, ela arquiteta um plano que envolve uma mulher jovem e ingênua, Mademoiselle de Joncquières, para seduzir o Marquês. O filme explora temas de traição, manipulação e desejo em um contexto histórico ricamente detalhado, mergulhando o público em um jogo de intrigas emocionais e sociais do século 18.

A Mala e os Errantes (2016), Adam Leon Divulgação / Netflix Danny é um jovem morador do Queens que sonha em ser chef, mas tem sua rotina interrompida quando o irmão, Darren, liga de da prisão pedindo que ele execute um trabalho de honestidade questionável em seu lugar. Pressionado, Danny comparece à tarefa designada e tudo dá errado, exceto pelo fato de conhecer Ellie, contratada para ser sua motorista durante a ação. Os dois encontrarão o amor em uma situação perigosa e improvável.

Relação Explosiva (2012), Dax Shepard e David Palmer Jeffrey Reed / Open Road Films Charlie Bronson, um ex-criminoso em proteção à testemunha, decide deixar seu passado para trás e embarcar em uma viagem de estrada com sua namorada Annie. No entanto, quando sua antiga gangue ressurge e descobre seu paradeiro, eles embarcam em uma perseguição alucinante e hilária, revelando segredos obscuros do passado de Charlie. Entre fugas de alta velocidade, traições e risadas, o casal tenta sobreviver enquanto o passado de Charlie ameaça alcançá-los.