O filme da Netflix sobre solidão e autoconhecimento vai tocar sua alma

No cenário atual do cinema, onde muitos enredos podem parecer familiares ou até mesmo desgastados, “Por Lugares Incríveis” destaca-se não apenas por sua originalidade, mas também pela abordagem delicada e profunda de temas contemporâneos. Sob a direção astuta de Brett Haley, o filme vai além da típica história adolescente e nos apresenta a uma narrativa entrelaçada com nuances de drama, paixão e descoberta.

O roteiro, adaptado do livro homônimo, explora as camadas emocionais dos personagens, tornando-os mais do que apenas figuras bidimensionais na tela. Eles têm sonhos, temores, arrependimentos e esperanças, o que amplifica o impacto emocional do filme. A cada reviravolta, o público é incentivado a refletir sobre suas próprias experiências e conexões pessoais.

Desde o início, somos transportados para as paisagens de Indiana, um lugar muitas vezes negligenciado nas produções cinematográficas, mas que aqui é apresentado em toda a sua beleza rústica. A cinematografia, meticulosa e ponderada, capta nuances de luz e sombra, criando uma atmosfera quase tangível que se entrelaça perfeitamente com a trama.

A trilha sonora, composta com a habilidade de conectar emoções e sequências visuais, age como um personagem sutil, envolvendo a audiência e transportando-a para dentro da experiência dos protagonistas. Cada nota musical parece ressoar com as emoções em tela, formando um casamento perfeito entre som e imagem.

“Por Lugares Incríveis” também se destaca pela atenção aos detalhes. Sejam eles nas nuances das atuações ou nas escolhas de design de produção, tudo foi pensado para enriquecer a experiência cinematográfica. As locações, os figurinos e até mesmo o design de som trabalham juntos para criar um mundo vívido e imersivo.

Apesar de suas muitas qualidades, o filme não é imune a críticas. Alguns argumentam que certas subtramas poderiam ter sido mais exploradas, ou que determinadas escolhas narrativas pareciam apressadas. No entanto, a maioria concorda que sua força reside na autenticidade de sua abordagem e na habilidade de retratar o humano de forma tão crua e realista.

No cerne do filme está a relação entre Finch e Violet, e como essa relação se desenvolve e se transforma. A dinâmica entre eles oferece um olhar perspicaz sobre as complexidades do amor jovem e a cura. A entrega emocional dos atores é palpável, tornando sua jornada ainda mais envolvente. Um testemunho da força do cinema em tocar, inspirar e transformar.

Filme: Por Lugares Incríveis

Direção: Brett Haley

Ano: 2020

Gênero: Drama/Romance

Nota: 9/10