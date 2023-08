Reviva a magia: sequência de um dos seus filmes favoritos dos anos 1990 acaba de chegar na Netflix!

“Jovens Bruxas” de 1996, dirigido por Andrew Fleming, é um filme adolescente de terror que, à época de seu lançamento, hipnotizava e, ao mesmo tempo, assustava as pessoas. Seu enredo gira em torno de um grupo de quatro meninas do ensino médio, que exploram suas habilidades sobrenaturais para se vingar de quem pratica bullying com elas no colégio. Naquele tempo, meado dos anos 1990, era empoderador ter quatro mulheres no controle de suas vidas e botando os abusadores para comer poeira, mas também bem aterrorizante, já que as coisas no enredo tomam proporções inimagináveis. O longa-metragem virou um clássico com cenas, looks góticos e falas icônicas que até hoje repercutem.

Em 2020, a Columbia Pictures reviveu o clássico com uma sequência dirigida e escrita por Zoe Lister-Jones. E embora não seja fã de terror, Zoe cresceu fã do filme, porque ela, assim como muitas garotas, se identificava com aquelas garotas estranhas e que nunca se encaixaram. Foi canalizando as emoções adolescentes que sentiu com o primeiro longa da franquia, que escreveu o enredo do segundo, chamado “Jovens Bruxas: Nova Irmandade”. Aqui, são abordados ainda mais temas progressistas ligados ao feminismo, sexualidade e outros tabus. Uma das novas bruxas é, inclusive, uma garota trans e outro personagem central se revela bissexual.

A protagonista da nova trama tem parentesco com uma das bruxas originais, mas deixem essa informação adormecer, pois não queremos dar spoilers. Lily (Cailee Spaeny), se muda com a mãe, Helen (Michelle Monaghan), para a casa do novo padrasto, Adam (David Duchovny). Um coach de masculinidade bem-sucedido, a residência é uma mansão gótica com as paredes externas cobertas de trepadeiras e uma aura sombria, digna de seus três filhos adolescentes, Isaiah (Donald MacLean Jr.), Jacob (Charles Vandervaart) e Abe (Julian Grey), cujos nomes e aparências remetem aos vampiros de Crepúsculo.

No começo, tudo parece normal naquele casarão habitado por homens e com decoração modernista, cheia de símbolos e brasões que esbanjam virilidade nas paredes. Helen e Lily parecem ser o tempero que faltava para aquele caldeirão de testosterona. O vínculo de Adam com os três rapazes é aparentemente forte o suficiente para que Helen se derreta ao visualizá-los juntos na frente da churrasqueira.

No primeiro dia de aula de Lily na nova escola, o pior acontece. Sua menstruação desce com força suficiente para que o valentão da sala, Timmy (Nicholas Galitzine), flagre a situação e a exponha e humilhe na frente dos colegas. As únicas que manifestam desconforto com a vergonha de Lily são Lourdes (Zoey Luna), Frankie (Gideon Adlon) e Tabby (Lovie Simone), um trio de amigas inseparáveis e excluídas, aficionadas em bruxaria. Não demora para que elas percebam que há algo de especial em Lily, que, assim como elas, também possui habilidades sobrenaturais.

Lily era introspectiva e rejeitada onde morava anteriormente. Agora, na companhia de seu novo trio de amigas, ela finalmente sente que se encaixa em algum lugar. Elas buscam se vingar de Timmy fazendo uma magia que o torna sensível e empático. A nova personalidade do ex-valentão o aproxima delas e logo Lily sente uma quedinha por ele, fazendo uma simpatia do amor para atraí-lo. Mas as magias começam a trazer consequências imprevisíveis. Além disso, há uma força obscura à espreita, que logo elas precisarão enfrentar juntas.

“Jovens Bruxas: Nova Irmandade” é menos sombrio e mais adolescente que o primeiro. Boa parte do enredo foi inspirado na própria vida de Zoe Lister-Jones, que também teve que se mudar com a mãe na adolescência para a casa de um padrasto com filhos homens. A parte da bruxaria foi realizada com ajuda de consultores reais da prática de wicca. Embora menos icônico que o primeiro, o filme de Zoe, que é claramente íntimo e pessoal, não deixa de ser divertido e acolhedor para todos que já se sentiram, em algum momento, estranhos no ninho.

Filme: Jovens Brucas: Nova Irmandade

Direção: Zoe Lister-Jones

Ano: 2020

Gênero: Terror / Drama

Nota: 7/10