Canto da Primavera: música e cultura no coração do Brasil

Mostra será realizada em Pirenópolis (GO) entre os dias 19 e 24 de setembro. Quatro palcos vão oferecer 58 shows com entrada gratuita. Evento traz artistas nacionais e incentiva produção local com premiações que somam R$ 500 mil. Zeca Baleiro e Almir Sater estão entre as atrações

A cidade de Pirenópolis, em Goiás, a cerca de 130 quilômetros de Goiânia, se prepara para mais uma edição do Canto da Primavera. O evento, que entra na 21ª edição, valoriza a música do estado com mostras competitivas entre artistas locais selecionados via edital, e apresenta o melhor do cenário nacional com shows que vão animar o público por seis dias.

21º Canto da Primavera terá shows com Zeca Baleiro (foto), Almir Sater e Banda Maneva

A mostra é promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE). O evento também conta com parceria do Sesc Goiás, Prefeitura de Pirenópolis, Goiás Social e Secretaria de Estado da Retomada.

O evento já se consolidou e tem grande relevância no calendário cultural de Goiás e do país. Entre 19 a 24 de setembro o público poderá conferir um leque de apresentações ao som de MPB, jazz, samba e muito mais. Entre as atrações confirmadas estão Banda Maneva, que se apresenta em 22 de setembro, Zeca Baleiro (23/09) e Almir Sater (24/09). Todos os shows têm a entrada gratuita.

Almir Sater se apresenta no dia 24 de setembro

No total, serão quatro palcos espalhados em Pirenópolis, que vão oferecer 58 shows ao público, 55 deles com artistas goianos. “Estamos investindo R$ 500 mil em cachê para os nossos artistas de Goiás tocarem nesse evento, que se tornou a vitrine musical de Goiás. Pirenópolis já recebe turistas de todo o país e do mundo e essa é uma excelente oportunidade para os goianos divulgarem o seu trabalho”, diz a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Banda Maneva se apresenta no dia 22 de setembro

O Canto da Primavera ainda irá trazer oficinas de capacitação na área de música e o Estúdio Primavera, que vai oferecer gravações gratuitas, como forma de incentivo para a produção local. Além disso, entre 13 e 17 de setembro, o Governo de Goiás promoverá o Canto Kids, concurso musical que vai premiar crianças e adolescentes que moram em Pirenópolis, e que têm entre 4 e 14 anos. A intenção é incentivar o desenvolvimento musical entre esses pequenos.