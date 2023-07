Viaje no tempo com Fernando Pessoa. Explore Lisboa pelos olhos e palavras do icônico poeta

Situada em meio a cenários encantadores, Lisboa, a luminosa capital portuguesa, foi o berço do incomparável Fernando Pessoa, um dos mais prestigiosos poetas de língua portuguesa. A rica tapeçaria de tradições e peculiaridades desta vibrante cidade é amplamente refletida nas obras de Pessoa, que sempre teceu loas a sua amada capital em sua escrita. Hoje, admiradores do poeta podem se deleitar em uma viagem imaginária e aprofundada por Lisboa, passo a passo com Fernando Pessoa, através da cativante série documental em formato de podcast, “Não Sei o que o Amanhã Trará”.

Distribuída em 15 episódios, essa série de podcasts pinta um amplo e profundo retrato da vida e obra de Pessoa, utilizando como cenário os locais que o poeta frequentava na cidade. Para contar essas histórias, a série convocou acadêmicos que dedicaram suas carreiras ao estudo da obra de Pessoa, alguns deles editores, tanto portugueses quanto estrangeiros. Para um toque pessoal, sobrinhos do poeta, que tiveram a oportunidade de conhecê-lo de perto, também compartilham detalhes inéditos e anedotas pessoais sobre sua vida.

Essa “viagem” auditiva pode ser experienciada de duas maneiras distintas: seja seguindo um percurso geográfico real pela cidade de Lisboa, ou por meio da imaginação, permitindo a audição em qualquer lugar do mundo. “Imagine-se na Lisboa pessoana, e ouça onde quiser”, convida o site do projeto. Para aqueles que têm a oportunidade de caminhar pelas ruas de Lisboa, um mapa detalhado está disponível para download, marcando os lugares citados no podcast.

Embora os episódios sigam uma sequência cronológica e temática, eles foram produzidos de forma que possam ser apreciados individualmente, permitindo ao ouvinte mergulhar na história de Pessoa à sua própria maneira. A série de podcasts está acessível no site oficial, gratuitamente, sem a necessidade de registro prévio. Para quem prefere ouvir offline, é possível fazer o download dos episódios individualmente no SoundCloud ou iTunes.

Clique no link para acessar: Série documental realiza uma viagem pela Lisboa de Fernando Pessoa