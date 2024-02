Os 15 melhores filmes da Netflix lançados nos últimos 12 meses

A Netflix continua a ser um dos principais players no cenário do entretenimento global, oferecendo uma vasta gama de conteúdo original que atende a uma diversidade de gostos e preferências. Nos últimos 12 meses, a plataforma de streaming expandiu seu catálogo com uma série de novas produções, abrangendo desde dramas envolventes e thrillers eletrizantes até comédias leves e documentários informativos. Esta lista se propõe a destacar os 15 melhores filmes lançados pela Netflix nesse período, com base em critérios como direção, atuação, roteiro e impacto cultural.

Ao compilar esta seleção, buscamos abranger uma variedade de gêneros e temas, refletindo a riqueza e a diversidade do conteúdo disponível na plataforma. Cada filme foi escolhido não apenas por sua qualidade técnica e artística, mas também pela capacidade de envolver, provocar reflexões e, em alguns casos, inovar dentro de seu respectivo gênero. Esta lista é uma janela para as tendências atuais do cinema e uma indicação do tipo de narrativas e estilos visuais que estão resonando com o público hoje.

É importante notar que a seleção é representativa do momento atual e sujeita a mudanças, à medida que novos títulos são adicionados ao catálogo da Netflix. Com isso em mente, a lista a seguir oferece um panorama do que consideramos ser o melhor do último ano na plataforma, proporcionando uma mistura equilibrada de entretenimento e arte que pode servir tanto para espectadores casuais quanto para cinéfilos ávidos.

Einstein e a Bomba (2024), Anthony Philipson Divulgação / Netflix No alvorecer de uma era marcada por tumultos e transformações, um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein, encontra-se no epicentro de um dilema que definiria o curso da história moderna. Em meio ao crescimento do regime nazista e à perseguição implacável contra os judeus, Einstein é forçado a abandonar sua pátria, buscando refúgio e anonimato. Este período de isolamento não apenas o afasta dos horrores imediatos da guerra, mas também semeia as raízes de um conflito interno entre seus ideais pacifistas e as demandas crescentes de um mundo à beira do abismo. À medida que a trama se desenrola, o documentário mergulha na complexa relação de Einstein com o desenvolvimento da bomba atômica, uma invenção que carrega o potencial tanto para a destruição inimaginável quanto para o fim do conflito global. Utilizando uma rica tapeçaria de materiais de arquivo, correspondências pessoais e entrevistas reveladoras, o filme traz à luz as lutas internas e as decisões éticas enfrentadas por Einstein. Ele é retratado não apenas como um cientista de renome, mas como um homem dividido, preso entre seu desejo de paz e a realidade de um mundo em guerra. Este documentário promete uma jornada íntima através dos olhos de Einstein, explorando a complexidade de suas escolhas e o legado indelével que elas deixaram para as gerações futuras.

Em Ruínas (2024), de Heo Myeong-haeng Cha Min-jung / Netflix Num futuro não tão distante, a sociedade como a conhecemos se desintegrou, deixando apenas ruínas de um passado esquecido. Neste cenário desolador, um grupo de sobreviventes luta diariamente para manter a chama da esperança acesa, navegando por entre os escombros de uma civilização perdida. Cada membro traz consigo uma história, um passado que, embora distante, ressoa profundamente em suas ações e decisões. A jornada de sobrevivência é marcada por desafios que testam não apenas suas habilidades físicas, mas também sua força moral e emocional. À medida que avançam, o grupo é confrontado com a realidade de que, em meio ao caos, os perigos mais iminentes podem não ser as ameaças externas, mas sim os conflitos internos que emergem. Questões de confiança, lealdade e poder começam a surgir, desafiando a coesão do grupo e revelando a complexidade das relações humanas em tempos de crise. As ruínas ao redor tornam-se um espelho para as ruínas interiores de cada um, levantando questionamentos profundos sobre o que significa ser humano quando tudo o mais foi perdido.

A Incrível História de Henry Sugar (2023), Wes Anderson Divulgação / Netflix Em um mundo onde o extraordinário se encontra com o cotidiano, um homem descobre um poder que desafia a lógica e a razão. Este dom inusitado o leva por um caminho repleto de aventuras e peripécias, onde a linha entre a realidade e o fantástico se torna cada vez mais tênue. Com uma narrativa envolvente, o filme explora as consequências de possuir habilidades que vão além da compreensão comum, tecendo uma trama que é ao mesmo tempo intrigante e profundamente humana. O protagonista, movido pela curiosidade e pelo desejo de explorar os limites de seu novo poder, embarca em uma jornada que o transforma de maneiras inesperadas. O enredo se desenrola em um mosaico de eventos e personagens que enriquecem a história, cada um contribuindo com suas próprias cores ao tapeçário da vida do personagem principal. A direção artística e a cinematografia criam um universo visualmente deslumbrante, onde cada cena é uma obra de arte, convidando o espectador a mergulhar em um mundo onde o impossível se torna possível.

A Sociedade da Neve (2023), J.A. Bayona Quim Vives / Netflix Após um acidente aéreo devastador nos Andes, um grupo de sobreviventes é forçado a enfrentar a brutalidade da natureza em sua forma mais implacável. Isolados do mundo, com recursos limitados e diante do desconhecido, eles precisam encontrar uma maneira de se manter vivos em condições extremas. O filme captura a essência da luta humana contra as adversidades, apresentando uma história de resistência, coragem e esperança diante do desespero. Conforme os dias passam e as chances de resgate diminuem, os sobreviventes são levados aos seus limites físicos e emocionais. A narrativa se aprofunda nas relações humanas que se formam em meio à tragédia, explorando temas como sacrifício, liderança e a capacidade de tomar decisões difíceis em momentos de crise. Este é um filme sobre a indomável vontade de viver e o poder do espírito humano em superar as circunstâncias mais terríveis.

Clonaram Tyrone! (2023), Juel Taylor Parrish Lewis / Netflix Uma trama de mistério e suspense se desenrola nas sombras de uma metrópole, onde um homem busca desvendar a verdade por trás de sua própria existência. Em sua jornada, ele é acompanhado por aliados improváveis, cada um trazendo suas próprias habilidades e perspectivas para a busca pela verdade. Juntos, eles descobrem uma conspiração que vai muito além do que poderiam imaginar, mergulhando em um labirinto de segredos e mentiras. O filme combina elementos de thriller, ação e drama para criar uma história envolvente que mantém o espectador na ponta da cadeira. Os personagens são complexos e bem desenvolvidos, com motivações profundas e relações dinâmicas que se desdobram à medida que a trama avança. A direção habilmente equilibra tensão e emoção, criando um filme que não apenas entretém, mas também provoca reflexão sobre temas como identidade, liberdade e a natureza da humanidade.

O Assassino (2023), David Fincher Divulgação / Netflix Em meio ao brilho e à sombra de Paris, um assassino profissional encontra-se em uma encruzilhada quando sua última missão toma um rumo inesperado. O que deveria ser um trabalho rotineiro se transforma em uma luta pela sobrevivência, à medida que ele se vê enredado em uma teia de intrigas e perseguições. A cidade, com sua beleza enigmática, torna-se o palco de um jogo mortal onde cada movimento pode ser o último. À medida que o protagonista busca desvendar a verdade por trás do contratempo, ele se depara com aliados e inimigos, cada um com seus próprios segredos e agendas. O filme mergulha nas profundezas do submundo do crime, explorando as nuances da vida de um assassino e os desafios morais que acompanham a profissão. Com uma direção magistral que captura a tensão e o suspense a cada cena, o filme é uma jornada eletrizante através dos labirintos da traição e da redenção.

Irmã Morte (2023), Paco Plaza Daniel Escale / Netflix Uma noviça é enviada para lecionar em uma escola situada em um antigo convento, apenas para descobrir que o local esconde segredos sombrios além de seus muros silenciosos. Conforme eventos inexplicáveis começam a se desenrolar, ela é forçada a confrontar as sombras do passado do convento, bem como as suas próprias. O filme tece uma narrativa envolvente sobre fé, medo e o poder inabalável do desconhecido. A protagonista, armada apenas com sua fé e determinação, mergulha em uma investigação que desafia a lógica e a razão. À medida que ela se aproxima da verdade, o filme explora temas de redenção, coragem e o eterno confronto entre luz e escuridão. Com uma atmosfera densa e envolvente, o filme promete manter o espectador imerso em um mundo onde o sobrenatural se entrelaça com a realidade, questionando as fronteiras do que é possível.

O Conde (2023), Pablo Larraín Pablo Larrain / Netflix Em uma realidade alternativa que reflete as sombras da história, um personagem histórico é reimaginado como uma figura sombria e complexa, vagando pelos corredores de uma mansão decadente. Este cenário gótico serve como pano de fundo para uma história que explora temas de poder, isolamento e a busca por redenção em meio a uma existência amaldiçoada. O filme desafia as percepções tradicionais, apresentando uma narrativa que é ao mesmo tempo perturbadora e profundamente humana. A jornada do protagonista é marcada por reflexões sobre sua própria natureza e os atos cometidos ao longo de uma vida imortal. Confrontado com as consequências de suas ações, ele se encontra em uma encruzilhada, buscando uma forma de reconciliar seu passado com a possibilidade de um futuro diferente. O filme é uma meditação sobre a condição humana, explorando a complexidade das escolhas e as sombras que todos carregamos dentro de nós.

E Depois? (2023), de Misan Harriman Divulgação / Netflix Em uma Londres melancólica e sombria, um homem se encontra em uma jornada pessoal de redenção e autoconhecimento após uma perda devastadora. Cercado por uma cidade que parece indiferente à sua dor, ele busca sentido em meio ao caos urbano, encontrando beleza nos momentos mais inesperados. O filme é uma exploração íntima do luto, da solidão e da resiliência humana diante do inescapável. A narrativa se desenrola como um poema visual, onde cada cena é carregada de emoção e significado. O protagonista, em sua busca por respostas, encontra personagens que, cada um à sua maneira, refletem aspectos de sua própria jornada. O filme é um convite à reflexão sobre a fragilidade da vida e a força encontrada na aceitação e na esperança, mesmo nos momentos mais sombrios.

Jon Batiste: American Symphony (2023), Matthew Heineman Divulgação / Netflix Este documentário mergulha no coração da criação artística, seguindo o renomado músico Jon Batiste enquanto ele compõe uma sinfonia que busca capturar a essência da experiência americana. Paralelamente, a narrativa se entrelaça com a luta pessoal de Batiste e sua parceira contra uma doença implacável, tecendo uma história de amor, resiliência e inspiração. O filme é uma celebração da criatividade humana e da capacidade de encontrar beleza e esperança mesmo nos momentos mais desafiadores. Ao longo do documentário, o espectador é levado a uma jornada íntima através do processo criativo de Batiste, explorando as profundezas de sua música e a paixão que impulsiona sua arte. A relação entre Batiste e sua parceira adiciona uma camada emocional à história, destacando o poder do amor e do apoio mútuo. Este é um filme sobre a transcendência da arte e a indomável vontade humana de criar e compartilhar beleza com o mundo.

Maestro (2023), Bradley Cooper Jason McDonald / Netflix Este biopic oferece um olhar íntimo sobre a vida de dois músicos extraordinários cuja paixão pela música os une em uma parceria única. Através de décadas de colaboração, desafios e triunfos, a narrativa celebra o amor, a criatividade e o impacto duradouro da arte em suas vidas e naqueles ao seu redor. O filme é um testemunho do poder transformador da música e do compromisso compartilhado em buscar a excelência artística. A relação entre os protagonistas é o coração da história, evoluindo de uma conexão musical para uma profunda ligação emocional. A trama explora a dinâmica de seu relacionamento, as alegrias e as tensões, oferecendo uma visão realista do que significa viver uma vida dedicada à arte. Com uma abordagem sensível e uma direção cuidadosa, o filme proporciona uma experiência cinematográfica rica e emocionante que ressoa com qualquer pessoa que entenda o valor inestimável da arte em nossas vidas.

Nyad (2023), de Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin Liz Parkinson / Netflix Contra todas as probabilidades, uma mulher desafia seu próprio corpo e espírito em uma tentativa épica de atravessar as águas traiçoeiras entre Cuba e a Flórida. Aos 60 anos, ela encara não apenas o vasto oceano, mas também as dúvidas e os medos que emergem de seu próprio interior. O filme é uma homenagem à força humana e ao poder da determinação, mostrando que é possível transcender os limites percebidos e alcançar o extraordinário. A jornada é marcada por desafios físicos e emocionais, cada um mais difícil que o anterior. A protagonista, apoiada por uma equipe dedicada, enfrenta tempestades, correntes perigosas e a constante ameaça de criaturas marinhas. O filme captura a essência da aventura humana, a busca por significado e realização pessoal contra o pano de fundo da imensidão do oceano. É uma história inspiradora de coragem, amizade e o desejo incansável de alcançar o impossível.

Nimona (2023), Troy Quane e Nick Bruno Divulgação / Netflix Em um mundo onde heróis e vilões não são o que parecem, uma jovem rebelde com o poder de transformação se junta a um cavaleiro injustamente acusado. Juntos, eles embarcam em uma missão para limpar seu nome e desvendar uma conspiração que ameaça o equilíbrio entre o bem e o mal. O filme é uma aventura animada repleta de ação, humor e coração, explorando temas de identidade, aceitação e o verdadeiro significado de heroísmo. A dinâmica entre os personagens principais é o coração da história, trazendo profundidade e emoção a uma narrativa vibrante. À medida que enfrentam adversários formidáveis e desafios inesperados, eles descobrem a força da amizade e a importância de se manter fiel a si mesmo. Com animação deslumbrante e um enredo cativante, o filme promete ser uma experiência memorável para espectadores de todas as idades, redefinindo o conceito de aventura em um mundo fantástico.

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail JoJo Whilden / Netflix Um fim de semana idílico se transforma em um pesadelo quando uma família é confrontada com a realidade de um desastre global. Isolados e desesperados por informações, eles devem navegar por um terreno incerto, onde a confiança se torna tão preciosa quanto a sobrevivência. O filme é um thriller psicológico que explora a natureza da humanidade diante do desconhecido, desafiando os personagens a reconsiderar o que mais valorizam. A tensão se intensifica com a chegada de estranhos que afirmam ser os proprietários da casa, trazendo consigo notícias alarmantes de um mundo em colapso. À medida que a situação se desenrola, o filme mergulha em questões de ética, moralidade e a complexidade das relações humanas em tempos de crise. Com uma narrativa envolvente e performances poderosas, o filme promete manter o público à beira do assento, refletindo sobre o impacto de nossas ações e escolhas em momentos de extrema adversidade.

Rustin (2023), George C. Wolfe Parrish Lewis / Netflix Este filme biográfico lança luz sobre uma figura influente, mas frequentemente esquecida, na luta pelos direitos civis. Através de uma narrativa envolvente, o filme explora a vida e os tempos de Rustin, um homem cuja paixão pela igualdade e justiça o coloca no centro de alguns dos momentos mais críticos do movimento. Sua jornada é uma reflexão sobre a coragem, o sacrifício e o compromisso inabalável com a causa dos direitos humanos. O filme aborda não apenas as contribuições públicas de Rustin, mas também sua vida pessoal, enfrentando preconceitos e adversidades. Através de uma abordagem cuidadosa e respeitosa, o filme apresenta um retrato complexo de um homem que viveu com integridade e determinação, apesar dos desafios. É uma homenagem inspiradora a um herói cujo legado continua a influenciar a luta por um mundo mais justo e igualitário.