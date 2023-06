Os 20 livros mais importantes da literatura infantil em todos os tempos, segundo 177 especialistas de 56 países

A BBC Culture, ao longo de vários anos, já realizou grandes pesquisas com críticos especializados e figuras da indústria do entretenimento para decidir sobre quais os melhores filmes, séries, dentre outros temas de interesse dos leitores. Recentemente, o veículo entrevistou 177 especialistas de 56 países para que eles enumerassem os melhores livros infantis de todos os tempos. A lista chegou em um ranking de 100 títulos. O motivo pela escolha do tema, é que os livros são tão enraizados em nossas vidas, mas a literatura infantil é uma das mais subestimadas dentre todos os gêneros, embora faça parte de nossa história dentro e fora da escola. Mesmo assim, os livros infantis são essenciais na formação humana e têm estampado capas de revistas e manchetes de jornais com polêmicas crescentes sobre censura, especialmente por parte de movimentos que querem banir obras que tratam de temas raciais e LGBTQ+. Deste ranking, a Revista Bula selecionou os 20 primeiros considerados mais importantes do gênero.

As sinopses foram fornecidas pelas editoras.

1 — Onde Vivem os Monstros (Maurice Sendak, 1963)

Em uma obra-prima da literatura infantil, viajamos com Max, um menino cheio de energia e vivacidade que, depois de um dia de travessuras, é enviado para a cama sem jantar. Em seu quarto, um mundo imaginário começa a surgir — a floresta cresce, um oceano surge, e um barco o leva a um lugar onde vivem criaturas monstruosas, imponentes e um tanto quanto peculiares. Nesta terra selvagem, Max torna-se o rei, dominando os monstros com sua valentia. É uma aventura que explora a imaginação infantil, a rebeldia e a busca por independência, balanceando perfeitamente a realidade com o mundo fantástico.

2 — Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll, 1865)

Imaginem um mundo onde nada é como parece, onde a lógica comum não se aplica, e o absurdo é a norma. É neste cenário que Alice, uma menina curiosa e lógica, se vê após seguir um apressado coelho branco que desaparece em uma toca. Ela cai num lugar surrealista, cheio de criaturas curiosas e paradoxais, enigmas sem resposta e situações bizarras. Este lugar, conhecido como País das Maravilhas, vai testar a paciência, a coragem e a sagacidade de Alice, enquanto ela tenta encontrar seu caminho de volta para casa.

3 — Pippi Meialonga (Astrid Lindgren, 1945)

Pippi Meialonga é a menina que todo mundo gostaria de ser: valente, forte como um cavalo e livre como um pássaro. Ela mora sozinha em uma casa chamada Villa Vilekula e passa seus dias vivendo aventuras hilárias e espantosas. Junto com seus amigos leais, o tímido Tommy e a sensata Annika, Pippi enfrenta ladrões, engana a polícia e desafia as convenções com sua audácia. A história é uma celebração da imaginação, da liberdade e do espírito aventureiro, e Pippi é a heroína inesquecível que dança ao ritmo de sua própria música.

4 — O Pequeno Príncipe (Antoine de Saint-Exupéry, 1943)

A história começa com um piloto perdido no deserto do Saara após uma falha em seu avião. Lá, ele conhece um pequeno príncipe de cabelos dourados que veio de um asteroide distante. Através de suas conversas, somos levados a uma jornada emocional e filosófica que explora temas como a amizade, o amor, a perda e a solidão. O pequeno príncipe, com sua inocência e sabedoria, faz o piloto — e nós, leitores — refletir sobre a vida e os valores que a sociedade muitas vezes nos faz esquecer.

5 — O Hobbit (JRR Tolkien, 1937)

Bilbo Bolseiro, um hobbit respeitável e um tanto caseiro, vê sua vida pacata ser virada de cabeça para baixo quando o mago Gandalf e um grupo de anões aventureiros o recrutam para uma missão épica. Eles embarcam em uma jornada para a Montanha Solitária, onde o terrível dragão Smaug guarda um tesouro roubado. No caminho, Bilbo encontra perigos inimagináveis, criaturas fantásticas, e um anel mágico que possui poderes ocultos. Esta história de aventura e auto-descoberta apresenta a magia, a mitologia e a ética complexa do mundo que será totalmente explorado em “O Senhor dos Anéis”.

6 — A Bússola de Ouro (Philip Pullman, 1995)

Lyra Belacqua é uma menina de espírito rebelde e coração valente que vive em um universo paralelo onde a alma humana existe fora do corpo na forma de um “daemon” — um animal que sempre está ao lado de seu humano. Quando seu melhor amigo Roger é raptado por uma organização misteriosa, Lyra embarca em uma perigosa aventura para resgatá-lo. Armada com uma bússola de ouro, um dispositivo que revela a verdade, Lyra enfrenta bruxas, ursos blindados e uma terrível conspiração. No centro de tudo, questões sobre destino, livre arbítrio e a natureza da inocência e do mal.

7 — O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (CS Lewis, 1950)

Peter, Susan, Edmund e Lucy são quatro irmãos que, durante a Segunda Guerra Mundial, são enviados para viver em uma casa de campo para escapar dos bombardeios de Londres. Lá, eles descobrem um guarda-roupa mágico que serve como portal para Nárnia, um reino fantástico congelado em um inverno eterno pela cruel Feiticeira Branca. Junto com o nobre leão Aslan, os irmãos lutam para libertar Nárnia do gelo e da tirania. A história é um conto intemporal de coragem, sacrifício e amizade, com fortes subtextos religiosos e morais.

8 — O Ursinho Pooh (AA Milne e EH Shepard, 1926)

Bem-vindo ao Bosque dos Cem Acres, um lugar de simplicidade e encanto, onde um adorável ursinho chamado Pooh vive com seus amigos. Seja perseguindo abelhas em busca de mel, embarcando em uma “expotição” ao Polo Norte, ou simplesmente desfrutando do prazer de cada dia, Pooh e seus amigos, incluindo o eficiente e organizado Porco Leitão, o saltitante Tigrão e o pensativo e melancólico Bisonho, compartilham aventuras que celebram a amizade, a imaginação e as pequenas alegrias da vida.

9 — A Teia de Charlotte (EB White e Garth Williams, 1952)

No celeiro da fazenda dos Arable, uma amizade inesperada floresce entre Wilbur, um porquinho assustado, e Charlotte, uma aranha sábia e de fala suave. Quando Wilbur está em perigo de ser abatido, Charlotte concebe um plano engenhoso para salvá-lo: ela tece mensagens elogiosas a Wilbur em sua teia, causando sensação entre os humanos e garantindo sua segurança. É uma história comovente e atemporal sobre amizade, sacrifício e a maravilha e beleza do ciclo natural da vida.

10 — Matilda (Roald Dahl e Quentin Blake, 1988)

Matilda é uma menina pequena com grandes habilidades: ela é extremamente inteligente, apaixonada por livros e, para sua própria surpresa, descobre que tem poderes telecinéticos. Seus pais negligentes e o diretor tirânico da escola, a Sra. Trunchbull, subestimam-na constantemente. No entanto, com a ajuda de sua querida professora, a Sra. Honey, Matilda usa sua inteligência e habilidades especiais para defender a si mesma e seus amigos, garantindo um final feliz para aqueles que merecem e um castigo adequado para os vilões. É um conto vibrante e satisfatório que celebra a inteligência, a imaginação e a justiça.

11 — Anne de Green Gables (L.M. Montgomery, 1865)

A história segue Anne Shirley, uma órfã cheia de vida e imaginação que é enviada por engano para viver com os irmãos Cuthbert, Marilla e Matthew. Apesar de um começo turbulento, ela consegue ganhar os corações de todos na cidade com seu espírito indomável e sua visão poética do mundo. Ela transforma cada dia em uma aventura e cada adversidade em uma oportunidade para aprender e crescer.

12 — Contos de Fadas (Hans Christian Andersen, 1945)

A obra é uma coletânea de histórias mágicas e encantadoras que capturam tanto o fantástico quanto o humano. Inclui histórias inesquecíveis como “A Pequena Sereia”, “O Patinho Feio”, “A Rainha da Neve” e muitos outros que têm encantado gerações de leitores. Cada conto é uma jornada em um mundo de imaginação, repleto de lições atemporais sobre amor, perda, esperança e humanidade.

13 — Harry Potter e a Pedra Filosofal (JK Rowling, 1997)

Inaugurando a saga de Harry Potter, esta história segue a trajetória de um menino aparentemente comum que, em seu 11º aniversário, descobre ser um bruxo. Este acontecimento o leva a ser convidado para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Aqui, ele descobre amigos leais, professores fascinantes e perigosas tramas de magia. Ele também aprende sobre o seu passado extraordinário e o destino incrível que o aguarda.

14 — Uma Lagarta Muito Comilona (Eric Carle, 1969)

Esta narrativa encantadora gira em torno de uma pequena lagarta que come uma quantidade impressionante de comida antes de transformar-se numa bela borboleta. É uma história encantadora que ensina as crianças sobre os dias da semana, a contagem e o ciclo de vida das borboletas de forma lúdica e envolvente.

15 — Rebelião das Trevas (Susan Cooper, 1973)

O segundo livro da série “The Dark is Rising” segue a jornada de Will Stanton, que descobre no seu 11º aniversário que é o último dos Anciões da Luz. Armado com este conhecimento, ele deve embarcar numa missão para lutar contra as forças das Trevas. Este conto de coragem, amizade e autodescoberta envolve o leitor numa aventura épica entre o bem e o mal.

16 — A Chegada (Shaun Tan, 2006)

Esta obra de arte narrativa, sem palavras, conta a história de um imigrante que deixa sua terra natal em busca de uma vida melhor num mundo desconhecido e estranho. É uma reflexão profunda sobre a experiência universal de migração, a esperança e o medo que a acompanham, e o potencial do espírito humano para adaptar-se e encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.

17 — Mulherzinhas (Louisa May Alcott, 1868)

A narrativa se desenvolve ao redor das vidas das irmãs March — Meg, Jo, Beth e Amy — enquanto elas crescem e amadurecem durante e após a Guerra Civil Americana. Cada irmã tem uma personalidade única e um caminho distinto, mas todas compartilham uma ligação inquebrável. É uma história sobre os fortes laços familiares, a busca pela independência feminina, o amor, a perda e a resiliência do espírito humano diante das adversidades.

18 — A Fantástica Fábrica de Chocolate (Roald Dahl, 1964)

A história se centra em Charlie Bucket, um menino de família pobre que ganha a chance única de visitar a fábrica de chocolate de Willy Wonka, o chocolatier mais famoso e excêntrico do mundo. Acompanhado por seu avô, Charlie mergulha em um mundo de pura imaginação, cheio de rios de chocolate, árvores de caramelo e Oompa-Loompas. Esta história mágica e deliciosa desafia a imaginação e serve como uma lição sobre ganância, bondade e gratidão.

19 — Heidi (Johanna Spyri, 1880)

Este conto conta a história de Heidi, uma jovem órfã que vive com seu avô recluso nos belos Alpes suíços. Com sua alegria de viver e amor pela natureza, Heidi conquista os corações de todos ao seu redor e ensina lições valiosas sobre amor, amizade e a importância de estar conectado à natureza. A narrativa também explora os contrastes entre a vida no campo e na cidade e os desafios e recompensas que cada um oferece.

20 — Boa-Noite, Lua (Margaret Wise Brown e Clement Hurd, 1947)

Um livro de histórias para ninar, esta obra segue uma rotina tranquila de dormir em um quarto verde aconchegante. Através de uma narrativa suave e ilustrações encantadoras, a história cria uma atmosfera acolhedora e reconfortante, ideal para ajudar as crianças a relaxar e adormecer. A simplicidade e a repetição da história também a tornam uma ferramenta perfeita para ensinar às crianças sobre os objetos do dia a dia e a rotina da hora de dormir.