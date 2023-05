Um dos melhores filmes da década chegou à Netflix e você ainda não assistiu

A neve encobre as pistas e os rastros deixados pela Morte. Só a verdade poderá enfrentar a ceifeira. Disso se encarrega a investigação, repartida entre a policial local sem recursos, uma inexperiente agente federal e um caçador da região que cuida de eliminar os predadores dos rebanhos dos sítios da reserva indígena, moradia de famílias nativas ou casamentos interétnicos.

Em “Terra Selvagem” (2017), o roteirista e diretor Taylor Sheridan exerce sua especialidade: as desvantagens do cumprimento da lei diante dos a usos cevados em conflitos ancestrais. Uma situação sem remédio como a perda de uma filha jovem para um bando de estupradores.

Existem os procedimentos legais aos tropeços com a burocracia e a falta de recursos. E há outra alternativa: a caça ao bandido seja quem for e onde estiver. Para os parentes das vítimas de estupro resta torcer pela justiça dentro ou fora do manual policial.

O caçador interpretado pelo bom Jeremy Renner encarna o detetive solitário do romance policial. Ele está separado pois perdeu a filha ao baixar a guarda na segurança familiar e é convocado para sair do isolamento e ajudar a decifrar a charada. Seu conhecimento técnico da morte na neve enriquecido pela intuição e experiência conquistam a confiança da agente do FBI, a quem salva a vida no tiroteio final.

Mas não há clima para relacionamento apenas a emoção da camaradagem entre pares. Taylor Sheridan, como fez no excelente “A Qualquer Custo”, não confunde ética com misericórdia nem obediência cega às autoridades. Ele penetra fundamente no coração das palavras sussurradas e que servem de âncora para sobreviver num território selvagem: a covardia dos que se sentem traídos pelo destino e cometem crimes hediondos para fazer o que acham certo. Buscar a verdade para enfrentar esse equívoco costuma se misturar ao erro que combate. A não ser que o coração humano coloque a neve no devido lugar.

Filme: Terra Selvagem

Direção: Taylor Sheridan

Ano: 2017

Gêneros: Mistério/Thriller

Nota: 9/10