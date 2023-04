5 séries de 2023, da Netflix, mais viciantes do que café

As Leis de Lidia Poët (2023), Guido Iuculano e Davide Orsini

Lucia Luorio / Netflix

No fim do século 19, um tribunal de Turim declara ilegal a admissão de Lidia Poët na Ordem dos Advogados. E assim ela é impedida de exercer a advocacia pelo simples fato de ser mulher. Sem dinheiro, mas cheia de orgulho, Lidia trabalha no escritório de advocacia do irmão Enrico enquanto elabora um recurso para tentar anular a decisão judicial. Dotada de uma visão à frente de seu tempo, ela busca a verdade encoberta pelas aparências e preconceitos para ajudar pessoas suspeitas de crimes. Com o cunhado Jacopo, um misterioso jornalista, Lidia consegue informações e conhece a face oculta da extravagante cidade de Turim.