4 séries da Netflix que juntas ganharam 45 Emmys

Não é só pelo número, embora 45 prêmios Emmy impressionem. É pelo que esse número encobre, pelo que deixa nas entrelinhas. Cada uma dessas séries chegou por um caminho distinto: um drama real de corar a comédia, uma família real em desmonte, uma jovem enxadrista solitária em pleno colapso, um cartel escondido no coração de uma lavanderia. São retratos díspares, mas todos com um ponto em comum: a urgência de permanecer relevantes mesmo depois da avalanche de aplausos. Talvez seja esse o desafio da televisão na era do streaming, onde a quantidade beira o absurdo e a permanência se torna cada vez mais rara. E, ainda assim, elas ficaram. “Bebê Rena” apareceu como um desabafo incômodo, quase impronunciável, feito para inquietar. “The Crown” tentou transformar uma monarquia em psicanálise pública, sem pedir desculpas. “O Gambito da Rainha” nos fez acompanhar o silêncio de uma garota diante do mundo como se fosse um jogo de guerra. E “Ozark” nos lembrou que até o dinheiro tem um custo moral, e que lavar culpas é bem mais difícil do que parece.

O que essas séries compartilham não é só a plataforma, nem só os prêmios, mas a precisão de ter algo a dizer em meio ao ruído. E de ter dito isso com forma, com voz, com alguma inquietação estética que ainda ressoa mesmo depois do final. Porque há algo mais difícil do que ganhar um Emmy. É não soar como todos os outros quando se ganha um. E talvez o mérito esteja aí, em como essas histórias conseguiram existir de forma singular num ambiente que, muitas vezes, engole até o que foi feito para brilhar. Elas não foram feitas para agradar a todos. Mas agradaram o bastante para não serem esquecidas. E não é isso o que, no fundo, toda série espera?

Bebê Rena (2024), Weronika Tofilska e Josephine Bornebusch Ed Miller / Netflix Inspirada em uma história real tão absurda quanto perturbadora, a trama acompanha um jovem comediante em ascensão que cruza o caminho de uma mulher aparentemente frágil, mas cheia de camadas inquietantes. O que começa como um gesto de empatia evolui para uma relação tortuosa, marcada por ligações constantes, mensagens desconexas e uma presença que não sabe a hora de partir. O cotidiano se transforma em um campo minado, onde qualquer palavra pode detonar algo maior. A convivência, antes acidental, vira um labirinto de manipulação, culpa e tensão crescente. À medida que a obsessão toma corpo, o protagonista se vê obrigado a revisitar memórias que preferia manter enterradas. O assédio cotidiano expõe feridas antigas, obrigando-o a confrontar um trauma enraizado — algo mais denso do que o próprio medo. O suspense cresce não com explosões, mas com silêncios incômodos e o terror de se ver sendo observado sem cessar.

O Gambito da Rainha (2020), Scott Frank Divulgação / Netflix Uma jovem órfã, marcada por perdas e silêncios, descobre no xadrez um refúgio e uma arma. Criada em uma instituição rígida dos anos 1950, ela aprende a mover as peças como quem tenta mover o próprio destino. Desde cedo, seu talento brilha com intensidade, mas por trás da genialidade no tabuleiro, escondem-se vícios e traumas que ameaçam sua ascensão. Cada partida vencida é também uma derrota íntima, um lembrete de tudo que ela não pode controlar. O tabuleiro é o único lugar onde a vida parece obedecer a regras claras. Enquanto enfrenta um mundo masculino que subestima sua presença, ela trava batalhas internas ainda mais ferozes. O vício, iniciado com pílulas administradas no orfanato, cresce como sombra em sua trajetória. A busca pelo título mundial a leva até os holofotes de Moscou, mas quanto mais se aproxima da glória, mais o desejo de desaparecer a seduz. Vencer, para ela, é mais do que superar o adversário: é resistir à própria fuga.

Ozark (2017), Jason Bateman Tina Rowden / Netflix Quando um plano de lavagem de dinheiro dá errado, um consultor financeiro tenta escapar da mira do cartel prometendo algo ainda mais audacioso. Ele e sua esposa se mudam para uma cidadezinha à beira de um lago, achando que encontraram um refúgio… mas o interior guarda seus próprios monstros. Ali, o capitalismo tem dentes, e todos estão famintos por poder, dinheiro e silêncio. O que parecia uma segunda chance vira um terreno fértil para paranoia e decisões irreversíveis. O casal logo esbarra numa jovem criminosa, criada no meio da brutalidade, que não está disposta a ceder território. O jogo vira tensão pura: alianças frágeis, ameaças veladas e a constante dança entre sobrevivência e corrupção. Cercados por chefões impiedosos e inimigos inesperados, eles percebem que, para proteger a família, será preciso cruzar limites — e alguns deles não têm volta. A linha entre certo e errado vira borrão, e o pântano financeiro logo se transforma em lama moral. Quem tenta controlar o jogo, às vezes, vira peão.