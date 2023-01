Filme futurista da Netflix é um dos mais vistos do mundo na atualidade e vai te levar para uma viagem ao século 22

“Jung_E” se passa daqui mais de uma centena de anos, quando a sobrevivência da humanidade está completamente nas mãos da tecnologia. O aquecimento global provocou o derretimento das calotas polares, o mundo foi inundado e a única saída para os humanos foi o êxodo para o espaço. Mas duas dessas estações que abrigam pessoas se rebelaram e se tornaram uma espécie de país independente, chamado Adrian, que luta contra todos os outros.

Para dar um fim à guerra, as Forças Aliadas criam, a partir de uma soldado mercenária que já morreu há alguns anos, criar um clone androide, chamado Jung_E (Kim Hyun-joo), para combater os inimigos. O projeto científico de inteligência militar é liderado pela filha dela, Soehyoun (Kang Soo-youn), que se sente culpada pela morte da mãe.

Dirigido e escrito por Sang-ho Yeon, “Jung_E” foi o último trabalho da atriz sul-coreana Kang Soo-youn, que protagonizou o filme. Ela morreu de uma parada cardíaca, após uma hemorragia cerebral em maio de 2022. A produção foi lançada em janeiro de 2023, oito meses após seu falecimento.

O filme tem uma escala de cores que abusa dos tons cinzentos e mesmo assim tem bastante saturação. Com efeitos especiais que lembram jogos de videogame, como “The Surge” e “The Ascent” e uma estética ao estilo “Blade Runner”, a fotografia é recheada de luzes neon, prédios futuristas e atmosfera noir.

Enquanto explora as possibilidades do futuro que já são discutidas hoje, como a debandada da humanidade para o espaço quando a Terra já tiver esgotado seus recursos e não for mais habitável, a transferência de nossas memórias para um hd, onde poderemos viver eternamente em máquinas que reproduzem nossos comportamentos, além de experiências dentro do metaverso, o roteiro também explora a relação entre mãe e filha, separadas pela morte precoce de uma delas. Reflete sobre nossa passagem breve no mundo e sobre como não podemos controlar os eventos que nos prendem ou não à vida.

O roteiro também analisa os interesses comerciais por trás do desenvolvimento dessas tecnologias avançadas que pretendem dar a ilusão de imortalidade e a objetificação de pessoas, que ao serem transferidas para a inteligência artificial, podem se tornar produtos, com funções e desígnios indiferentes às suas emoções ou vocações primordiais e humanas. A partir disso, levanta a questão da revolta das máquinas. Quem seriam os verdadeiros mocinhos e vilões por trás da exploração imoral, antiética e descontrolada de inteligências artificiais?

O futuro, ao mesmo tempo que parece emocionante e cheio de possibilidades, também possui um lado obscuro, que preferimos ignorar enquanto vivemos nossas vidas, dirigindo nossos carros poluentes, comendo comidas que são basicamente venenos e exploramos ao máximo a água, o solo e tudo que se cria e sobrevive por meio deles. Acreditamos que nosso conhecimento científico será a base para a juventude e vida eterna. Mas de que adianta viver sem qualidade? Viver sob guerras constantes? Viver um ciclo de exploração de outros mais fracos e menos favorecidos? “Jung_E” nos faz pensar sobre o futuro e sobre como estamos escrevendo nossa própria história de destruição.

Filme: Jung_E

Direção: Sang-ho Yeon

Ano: 2023

Gênero: Ficção-Científica/Drama/Ação

Nota: 8/10