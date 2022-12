Filme elétrico, hardcore e alucinante na Netflix vai deixar sua cabeça girando a 200 quilômetros por hora

”Hell Dogs” é uma série de livros assinada por Akio Fukamachi e que foi transcrita para as telas pelo cineasta de longa-data Masato Harada, em 2022. O enredo parte de um policial que se infiltra na Yakuza sob o pseudônimo de Shogo “Tak” Kanetaka (Junichi Okada). Após se preparar durante anos para ser um sanguinário e implacável assassino, ele se torna parceiro de Hideki “Muro” Murooka (Kentaro Sakaguchi), um jovem psicopata que teve uma infância disfuncional, na gangue Toshokai.

Tak, na realidade, não é um nenhum bastião da moralidade e da ética policial. Anos antes ele teve a esposa assassinada pela máfia e, por isso, ele decidiu se vingar para promover a justiça. Mas sua noção do que é justo não está nos preceitos da lei, mas em seu próprio senso pervertido e violento de alcançar o equilíbrio.

Enquanto trabalha como uma espécie de guarda-costas para seu superior, Yoshitaka Toake (Miyavi), um sujeito andrógino e enigmático, Tak tem que matar (ou deixar matar) muitas ameaças no caminho, inclusive policiais, para manter seu disfarce. As cenas de luta foram coreografadas pelo próprio Okada, que hoje é uma das maiores celebridades do cinema japonês e conduz o filme ao seu ritmo, embora os atores secundários também sejam extremamente talentosos.

Um destaque, além do protagonista, é Sakaguchi como Muro. Tak e seu parceiro formam a dupla perfeita e sintonizada para o combate, promovendo a carnificina hardcore com a vibe elegante e futurística de uma máfia japonesa poderosa como a Yakuza. Muro é carismático, ingênuo, apesar de uma máquina mortífera, e movimenta o corpo freneticamente, com a energia de uma criança que não consegue ficar parada, mesmo quando está ouvindo um sermão. Curioso e questionador, ele arranca as respostas que Tak precisa, sem saber que está ajudando um infiltrado.

“Hell Dogs” é um filme elétrico, que não precisa de cenas caras de explosões hollywoodianas para manter a velocidade a 200 quilômetros por hora. Cheio de intrigas e traições, o longa-metragem vai te deixar envolvido por sua trama de anti-herói sanguinolenta.

Filme: Hell Dog

Direção: Masato Harada

Ano: 2022

Gênero: Ação / Máfia / Policial

Nota: 8/10