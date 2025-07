5 filmes que chegaram à Netflix recentemente para assistir no final de semana

Nem todo fim de semana exige uma maratona de clássicos do cinema ou aquele épico com três horas de duração. Às vezes, tudo que se quer é encontrar uma história boa, intrigante ou inesperadamente leve, entre as novidades do streaming. A Netflix, como de costume, abasteceu o catálogo com estreias para todos os humores, do suspense psicológico ao romance com toques de comédia e uma pitada de surrealismo. E, neste fim de semana, a seleção está especialmente eclética, transitando entre o drama de um apartamento minúsculo e a inquietação provocada por sorrisos que escondem monstros.

O mais interessante nessas estreias recentes é a sensação de frescor: são histórias novas, estilos variados e abordagens que desafiam classificações rígidas de gênero. Filmes que, em vez de seguirem fórmulas fáceis, escolhem se construir a partir do insólito, um milagre em um aplicativo de namoro, um pai inventado por necessidade, uma adolescente que começa a ver o mundo se desfazer em silêncio. Até mesmo os terrores retornam renovados, como mostra a sequência de “Smile”, agora ainda mais perturbadora e íntima. São títulos que, apesar de tão diferentes, compartilham um mesmo espírito: provocar alguma reação, nem que seja só a vontade de comentar o final com alguém.

Entre experimentações e tramas inesperadas, há também espaço para um certo desconforto, seja no espaço claustrofóbico de 84 metros quadrados, seja na tensão de um muro que cobre janelas e portas de um prédio na Europa. Esses filmes não se contentam em apenas entreter: eles envolvem, intrigam e deixam o espectador preso até os créditos finais. Para quem quer fugir do comum, mas ainda assim quer uma experiência que caiba no tempo livre do fim de semana, essa lista pode ser o ponto de partida ideal.

Brick (2025), Phillip Koch Divulgação / Netflix Tim e Olivia acordam em um dia aparentemente comum para descobrir que estão completamente cercados por um muro negro, espesso e inexplicável, que cobre todas as janelas e saídas do prédio onde vivem. A muralha, construída com tijolos futuristas de origem desconhecida, não só isola o apartamento como envolve todo o edifício, tornando impossível o contato com o mundo exterior. Sem entender como aquilo surgiu da noite para o dia, os moradores do prédio precisam se unir para encontrar uma forma de escapar. Conforme o tempo passa e a escassez de recursos se torna uma ameaça real, a convivência forçada dá lugar ao desespero, à desconfiança e à paranoia. Enquanto procuram por uma saída, Tim e Olivia percebem que o mistério do muro pode ter origem menos sobrenatural do que pensavam, e que talvez o perigo verdadeiro esteja dentro do próprio grupo. A busca pela liberdade se transforma, então, em uma luta pela sobrevivência.

Meus 84 m² (2025), Kim Tae-joon e Sharon S. Park Divulgação / Netflix Woo-seong finalmente realiza o sonho de comprar um apartamento próprio em Seul, mesmo que o custo o tenha deixado financeiramente exaurido. Nos primeiros dias, o jovem saboreia a conquista e o silêncio que esperava encontrar em seu novo lar. Mas a tranquilidade logo é interrompida por ruídos estranhos e constantes que surgem durante a noite, estalos, batidas e sons abafados que parecem vir de dentro das paredes. Quando os vizinhos passam a culpá-lo pelos barulhos misteriosos, a pressão aumenta, e Woo-seong decide investigar por conta própria o que está acontecendo. Em busca da origem do som, ele descobre registros antigos do prédio, histórias silenciadas e vestígios de moradores anteriores que desapareceram sem deixar vestígios. Conforme os dias passam, a dúvida se instala: os ruídos são reais ou um reflexo de sua própria deterioração mental? A resposta pode estar escondida entre paredes que guardam mais do que concreto e tijolos.

Smile 2 (2024), Parker Finn Divulgação / Paramount Pictures A cantora pop Skye Riley está no auge da carreira, prestes a iniciar uma turnê mundial. Mas tudo começa a desmoronar quando ela presencia um suicídio bizarro nos bastidores de um programa de TV. Desde então, ela passa a ser perseguida por visões perturbadoras: rostos que sorriem de forma errada, pessoas que sussurram seu nome quando ela está sozinha, sorrisos que não desaparecem nem depois da morte. Enquanto tenta manter a imagem pública intacta, Skye mergulha em uma espiral de paranoia, isolamento e medo. Cada tentativa de descobrir a origem do fenômeno a leva a registros esquecidos, pacientes desaparecidos e um rastro de tragédias ligadas a um padrão quase invisível. Conforme os dias passam, ela percebe que sorrir pode ser o gesto mais ameaçador de todos, e que fugir da maldição pode exigir um preço mais alto do que a própria sanidade.

Um Pai para Lily (2024), Tracie Laymon Divulgação / Laymon’s Terms Lily, uma jovem marcada pela ausência emocional do pai, vive entre frustrações e tentativas fracassadas de se reconectar com ele. Cada mensagem ignorada e cada silêncio prolongado aprofundam o vazio que ela tenta, em vão, preencher. Em um momento de impulsividade e carência, Lily decide procurar o pai no Facebook e, por engano, adiciona um homem com o mesmo nome: Bob Trevino. Ao invés de desfazer o equívoco, ela se vê cativada pela gentileza e atenção do desconhecido, que, surpreendentemente, acolhe sua aproximação. Aos poucos, os dois desenvolvem uma amizade inesperada, marcada por conversas sinceras, apoio mútuo e uma afetividade rara. Sem pressões ou obrigações de sangue, o novo Bob se torna uma presença constante na vida de Lily, ajudando-a a reconstruir sua autoestima e a lidar com traumas antigos. O erro inicial transforma-se em um encontro que redefine o que significa, afinal, ser família.