5 filmaços escondido na HBO Max

Gravity (2013), Alfonso Cuarón

Divulgação / Warner Bros.

Durante uma missão de rotina no espaço, a Dra. Ryan Stone e o astronauta veterano Matt Kowalski são atingidos por destroços de um satélite russo, que destroem sua nave e os deixam à deriva, sem comunicação com a Terra. Sem apoio da base e com o oxigênio se esgotando rapidamente, eles precisam encontrar uma maneira de se deslocar até outra estação espacial para tentar voltar para casa. Enquanto giram no vácuo, cercados por um silêncio absoluto e um vazio infinito, a sobrevivência se torna uma luta contra o tempo, contra a gravidade, e contra os próprios traumas do passado. Com manobras arriscadas e decisões desesperadas, Ryan descobre que o maior desafio talvez seja enfrentar a solidão e encontrar dentro de si mesma a força para seguir viva. Um suspense de alta tensão ambientado nas profundezas do cosmos, onde um erro é fatal e cada segundo conta.