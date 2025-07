4 filmes para quem ama literatura, na Netflix

A Pura Verdade (2018), Kenneth Branagh

Robert Youngson / Sony Classics

Após o devastador incêndio no Globe Theatre em 1613, William Shakespeare encerra sua carreira pública e retorna a Stratford‑upon‑Avon, sua cidade natal. De volta à casa da infância, ele confronta uma família que há muito tempo tornou‑se distante: a esposa Anne e as filhas Susanna e Judith, que guardam mágoas e segredos não ditos. A tragédia que mais o assombra é a morte do filho Hamnet, ocorrida aos onze anos, cujo impacto lança sombras sobre sua arte e sua vida interior. Enquanto tenta reparar os laços rompidos, Shakespeare revisita antigas escolhas e se vê às voltas com culpa, remorsos e fragilidades que jamais admitiu em público. Ao investigar o passado familiar, ele descobre que a versão oficial sobre a morte do filho foi encenada, a verdade oculta é mais dolorosa. Nesse retorno redesenhado às raízes, Shakespeare reescreve não seu palco, mas sua relação com o amor e o fracasso.