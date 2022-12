Filme de ação extravagante na Netflix vai fazer seu coração saltar pela boca e explodir seus olhos

Quando se tem dinheiro o bastante para fazer um filme com elenco estelar e abusar de cenas explosivas, as chances de ser um sucesso são bem grandes. “The Hitman’s Bodyguard”, de Patrick Hughes, reúne Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Gary Oldman e Salma Hayek em um filme de ação enérgico e extravagante, temperado de boas doses de humor e romance.

Os talentos são irrefutáveis. Não há como dizer que a dupla condutora formada por Reynolds e Jackson não manda super bem em todas as cenas. O enredo é simples e não dá nós na cabeça do espectador, transformando a produção em algo divertido, relaxante e revigorante. Ele dá ao público tudo o que ele busca de um bom espetáculo de entretenimento.

No roteiro escrito por Tom O’Connor, o mesmo de “O Espião Inglês” e “Fogo Contra Fogo”, Samuel L. Jackson vive o assassino mercenário Darius Kincaid. Ele deve depor no Tribunal de Haia como testemunha contra o ex-ditador da Bielorrússia, o líder sanguinário Vladislav Dukhovich (Oldman), mas um exército poderoso de malfeitores querem capturar Kincaid antes de ele aparecer diante da corte. Para isso, instalaram, inclusive, espiões dentro da Interpol. Então, a agente Amelia Roussel (Elodie Young) convoca seu ex-namorado e ex-agente de proteção especial Michael Bryce (Reynolds) para fazer a segurança pessoal de Kincaid até o tribunal, em Amsterdã. No caminho, Bryce e Kincaid enfrentam uma horda de bandidos e agentes da Interpol.

O que se segue são duas horas de lutas bem coreografadas, trocas de tiros, explosões, fugas e muita emoção. Há a tensão para saber se Kincaid chegará à tempo de depor, já que a juíza determina um prazo para ouvir seu testemunho ou ele será desconsiderado. No meio disso, há um romance fervoroso entre o mercenário e sua amada Sonia (Hayek). Já Bryce e Amelia não se dão bem desde o término de seu relacionamento meio desajustado e cheio de erros de comunicação e interpretação, mas Bryce continua apaixonado e seu amor por Amelia se traduz em uma implicância gratuita e escancarada contra ela, proporcionando algumas das melhores cenas cômicas do filme. Outras sequências de constantes discussões entre Bryce e Kincaid também dão tom satírico e reforçam o vínculo entre eles, que desenvolvem uma amizade cada vez mais improvável, mas solidificada.

Reynolds foi crucial no desenvolvimento da personalidade de seu personagem durante a pré-produção e, também, na criação da linha cômica do filme, cujo roteiro havia sido escrito para ser um drama de ação e não uma comédia. A confirmação de seu nome para o papel também fez com que Samuel L. Jackson tivesse confiança suficiente para aceitar o papel como Kincaid. Eles, inclusive, se deram tão bem durante as filmagens que muitas das cenas foram gravadas com atuações muito espontâneas, em que eles simplesmente se divertiam na frente das câmeras. Essa atmosfera de diversão, adrenalina e leveza transparece tão bem que conduz o espectador para o mesmo universo emocionante e irreverente do filme.

Filme: The Hitman’s Bodyguard

Direção: Patrick Hughes

Ano: 2017

Gênero: Ação / Comédia

Nota: 8/10