Romance adorável da Netflix mostra que amor e a felicidade podem estar nos lugares mais imprevisíveis

O que você mudaria na sua vida se descobrisse uma maneira de voltar no tempo? Todos temos arrependimentos, coisas que gostaríamos de ter pensado melhor antes de fazer, palavras que gostaríamos de ter dito no momento certo. A vida só se vive uma vez e algumas chances jamais nos são dadas duas vezes. Mas o cinema é uma forma de fantasiar como a vida poderia ser se tivéssemos alguns superpoderes, se pudéssemos ter nascido em outro corpo ou em outro lugar. Em “Como Nos Conhecemos”, o diretor Ari Sandel e o roteirista John Whittington nos fazem revisitar algumas obras marcantes do cinema, como “Quero Ser Grande” e “O Feitiço do Tempo” em uma comédia romântica aconchegante e adorável.

Noah (Adam Devine) conhece Avery (Alexandra Dadario) em uma festa de Halloween em 2014. Três anos mais tarde, ele está no noivado dela com Ethan (Robbie Amell). Conforme se embebeda e o álcool sobe à cabeça, ele se lembra das oportunidades que perdeu ao deixar Avery escapar e se apaixonar por outro. Na fossa, ele retorna para uma cabine de fotografia em que eles estiveram na noite em que se conheceram e deseja voltar no tempo. E assim acontece. Noah acorda no dia 31 de outubro de 2014 e tenta fazer as coisas diferentes para conseguir ficar com Avery, mas suas novas atitudes o transformam, três anos mais tarde, em um cara arrogante, que passa uma noite com ela e depois some por três meses, antes de voltar novamente.

Noah tenta por mais cinco ou seis vezes reconstruir sua história com Avery na máquina do tempo e, em todas as tentativas, ele falha em algo e as coisas não acontecem como gostaria. A natureza segue sua ordem e o destino de cada ser humano não é está tão sob nosso controle. Algumas coisas podem ser manipuladas e, outras, nem tanto. É preciso remar o barco da vida, mas sabendo que o vento sopra para onde quer. Podemos, como marinheiros, conduzi-lo até certo ponto, mas nosso destino pertence ao mar, que às vezes é turbulento e agitado, mas também calmo e sereno.

Nessas jornadas de retorno ao passado, Noah tem a chance de se tornar um cara rico, de ser um marido apaixonado, de ser um cara canalha, um stalker e, finalmente, admitir que talvez ele tenha que abrir mão de Avery para descobrir o verdadeiro amor. O amor, que como a vida, também não é algo que se controla. Não está nas nossas mãos. Nem sempre a pessoa que amamos é aquela que vai nos amar de volta. E, quando há o encontro dos dois corações, é praticamente um milagre. É preciso saber valorizar para não perder uma dessas poucas oportunidades que a vida dá.

No fim das contas, “Como Nos Conhecemos” nos ajuda a aceitar quem somos e o nosso destino. Às vezes, o melhor da vida é nos deixar ser surpreendidos. O amor e a felicidade podem estar nos lugares mais imprevisíveis. É preciso estar atento e forte. Não há tempo de temer a morte, escreveram Caetano e Gil.

Filme: Como Nos Conhecemos

Direção: Ari Sandel

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance/Fantasia

Nota: 7/10