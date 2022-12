Filme com Charlize Theron, na Netflix, vai te deixar com o coração na boca por 125 minutos

Baseado no quadrinho homônimo de Greg Rucka, “The Old Guard” bateu recorde de audiência em seus primeiros dias no streaming e custou 70 milhões de dólares. Nunca uma cineasta negra havia dirigido uma produção tão cara nos Estados Unidos, mas Gina Prince-Bythewood, além de conseguir esse feito, também apaziguou os ânimos entre Rucka, que também adaptou a história para as telas, e Charlize Theron, a estrela do filme, que tinham alguns desentendimentos em relação ao roteiro. Rucka chegou a ser demitido e afirmou que este foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Mas graças à diplomacia da diretora, as coisas se acertaram e ele embarcou novamente no projeto.

“The Old Guard” é uma história de heróis cujo único superpoder é a imortalidade. Aliás, essa imortalidade sequer é definitiva, ela, pode, em algum momento da vida, acabar. Mas não há aviso prévio, então não se sabe quando. Ninguém sabe também os motivos. Simplesmente um dia acontece de um dos imortais morrer. Andy (Charlize Theron) é a líder de um pequeno grupo de quatro heróis, formado também por Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) e Nicky (Luca Marinelli). Após caírem em uma armadilha de Copley (Chiwetel Ejiofor) e terem sua habilidade exposta, eles conseguem escapar e localizam uma nova imortal, Nile (KiKi Layne), que atua como fuzileira dos Estados Unidos no Afeganistão. Eles fogem para a França, mas são localizados pelo grupo para qual Copley está trabalhando. Joe e Nicky são levados e acabam presos como cobaias no laboratório do farmacêutico Merrick (Harry Melling), um cientista que pretende usá-los para encontrar os genes da cura e imortalidade. Andy, Booker e Nile pretendem ir até lá para resgatá-los.

Cada um dos imortais, exceto Nile, são bem antigos, sendo Andy a mais velha de todos. Ela conta que era uma guerreira cita, o que leva a crer que ela pode ter cerca de 7 mil anos de idade, podendo variar para menos ou mais. Joe e Nicky se conheceram durante as cruzadas, em Malta, entre os séculos 16 e 18. Booker é o mais jovem. Ele já foi um criminoso e se sabe que ele lutou na invasão francesa à Rússia, em 1812. Como é jovem, se recorda de ter tido uma família, esposa e três filhos. Com a chegada de Nile, ela se torna a caçula do grupo.

Conforme Copley revela no decorrer do filme, os imortais foram cruciais em diversos eventos históricos, não apenas influenciando-os, mas alterando o curso da humanidade. Percebendo a importância deles para a salvação do mundo, Copley acaba se unindo ao grupo para ajuda-los e protege-los. Com vários livros de quadrinhos envolvendo Andy e os demais personagens, o filme tem gancho para muita continuidade. Como envolve história e conhecimentos gerais, há bastante conteúdo para tornar o enredo sempre interessante e rico. A sequência foi anunciada em agosto de 2021 e, em junho de 2022, teve Uma Thurman e Henry Golding confirmados no elenco. A direção será de Victoria Mahoney e Theron deve permanecer no papel principal.

Com personagens cativantes e muito pano para manga, “The Old Guard” é um entretenimento que vai capturar os fãs de filmes de heróis e aventura e cumpre com sua promessa de cenas bem coreografadas de lutas e muita ação. Ainda deixa um gostinho de curiosidade para conhecermos a história de cada um deles e como eles chegaram a ser quem são.

Filme: The Old Guard

Direção: Gina Prince-Bythewood

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10