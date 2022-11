10 melhores filmes do momento, na Netflix, que vai invadir seu final de semana e te fazer ficar em casa

Em tempos de Copa do Mundo, quando você liga a televisão ou procura na internet, só encontra programações e conteúdos de futebol. Mas, se você não é tão fã assim do esporte e quer dar uma variada, sabe que na Netflix você vai encontrar filmes, séries, documentários e show de tv para todos os gostos. A Revista Bula selecionou algumas das melhores produções para assistir neste exato momento. Destaques para “As Nadadoras”, de 2022, de Sally El Hosaini; “Bala Perdida 2”, de Guillaume Pierret; e “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

As Nadadoras (2022), Sally El Hosaini Laura Radford / Netflix Baseado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de duas irmãs refugiadas da Síria destruída pela guerra. Com habilidades para natação e muita bravura em seus corações, elas partem em uma jornada para chegar às Olimpíadas do Rio de 2016.

Bala Perdida 2 (2022), Guillaume Pierret Lino fazia parte de um grupo de assaltantes que, após ser preso, teve a oportunidade de sair da vida do crime graças ao policial Charas. Mas Charas morreu e quem assumiu a nova unidade de narcóticos foi Lino. Decidido a encontrar quem matou seu irmão e seu mentor, ele continua a caça e não deixa que ninguém fique em seu caminho.

Enola Holmes 2 (2022), Harry Bradbeer Alex Bailey / Netflix Enola Holmes solucionou seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo, até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida. Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres até o famoso endereço da Baker Street. De cara com uma conspiração mortal, ela precisará da ajuda de aliados e do próprio Sherlock para resolver o mistério.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Diário de Noel (2022), Charles Shyer KC Bailey / Netflix Ao voltar para casa no Natal para resolver uma herança, o autor best-seller Jake Turner encontra um diário que pode guardar segredos seus e de Rachel, uma jovem com uma missão misteriosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada para confrontar o passado e descobrir um futuro surpreendente.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.

Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo (2022), Juliana Vicente Alile Dara / Netflix O documentário narra a história do grupo lendário de rap formado por Ice Blue, Edi Rock e Mano Brown em seus 30 anos de carreira. Além de abordar as crises, o auge, a produção traz entrevistas exclusivas e cenas ainda desconhecidas do público. O filme também destaca a importância do Largo São Bento como local de efervescência da cultura hip-hop em São Paulo.

Terra dos Sonhos (2022), Francis Lawrence Divulgação / Netflix A vida pacata da menina Nemo vira de cabeça para baixo depois que seu pai, Peter, é dado como desaparecido em alto-mar e ela precisa ir viver na cidade grande sob a guarda de seu bem-intencionado, porém destrambelhado tio Philip. Nemo encontra um mapa secreto que a leva até o mundo mágico da Terra dos Sonhos todas as noites. É lá que ela encontra Flip, um fora da lei esquisitão e cheio de graça que rapidinho vira seu guia de viagem e parceiro. Os dois logo embarcam em uma incrível jornada por sonhos e pesadelos, e Nemo passa a acreditar que é nessa terra que ela reencontrará seu pai.