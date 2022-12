Novo filme de ação alucinante da Netflix vai tirar seu fôlego e te hipnotizar por 90 minutos

A vingança não é um prato que se come frio para Santo (Alessandro Gassman), um ex-membro da máfia que ficou décadas afastado da vida do crime, se escondendo sob a identidade de um marido e pai amoroso em alguma cidadezinha no norte da Itália. Mas quando sua filha adolescente, Sofia (Ginevra Francesconi), publica uma foto sua nas redes sociais, é o que basta para que antigos inimigos o rastreiem, matem sua esposa e o persigam fatalmente. O longa de ação italiano “Meu Nome é Vingança”, dirigido e escrito por Cosimo Gomez oferece aproximadamente uma hora e quarenta minutos de uma trama hipnotizante recheada de lutas, mortes e corridas de carro. Ou seja, do jeito que os amantes de ação adoram.

Ao ver sua amada caída e espancada no chão de sua casa destruída, Santo sabe que a vida que havia deixado para trás voltou a recrutá-lo. Mas agora os riscos são maiores, ele tem uma filha e precisa treiná-la, não apenas para sobreviver aos riscos que estão cada vez mais próximos, mas também revidar. Ele está decidido a preparar Sofia para que juntos possam se vingar dos homens que mataram sua esposa. Enquanto oferece cenas inebriantes de ação, o filme também recebe temperos de melodrama, nas cenas em que mostram a relação íntima de amizade e lealdade entre pai e filha.

Se Santo é uma espécie de John Wick, implacável e sanguinário, Sofia é uma Mathilda, de “O Profissional”, mais amadurecida, casca grossa e sangue frio, apesar de sua aura de doçura. Mas, desta vez, esta Mathilda está pronta para por a mão na massa e não apenas testemunhar os assassinatos sangrentos, mas também praticá-los. Sofia não desenvolve suas habilidades de resistência e coragem do nada. Logo nas primeiras cenas, em que ela briga durante uma partida de hóquei no colégio, percebemos que há materiais genéticos de pura encrenca correndo em suas veias. Sofia é uma versão feminina e graciosa de seu pai. Graciosa, mas não frágil.

O filme segue para a lista dos injustiçados do IMDb, com apenas 5,3 de avaliação, mas a verdade é que entrega bons momentos de entretenimento, muita química entre os protagonistas que dividem a tela, Alessandro Gassman e Ginevra Fracesconi, e boas atuações dentro das possibilidades de seus personagens, que não são muito bem-desenvolvidos no quesito profundidade. Mas ainda há chance para que o espectador conheça mais sobre Santo e Sofia, já que o final deixou gancho para uma possível continuação.

Filme: Meu Nome é Vingança

Direção: Cosimo Gomez

Ano: 2022

Gênero: Ação

Nota: 8/ 10