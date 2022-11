10 estreias da Netflix que vão invadir seu final de semana e te fazer ficar em casa

Em tempos de Copa do Mundo, quando você liga a televisão ou procura na internet, só encontra programações e conteúdos de futebol. Mas, se você não é tão fã assim do esporte e quer dar uma variada, sabe que na Netflix você vai encontrar filmes, séries, documentários e show de tv para todos os gostos. A Revista Bula selecionou algumas das melhores produções para assistir neste exato momento. Destaques para “As Nadadoras”, de 2022, de Sally El Hosaini; “Bala Perdida 2”, de Guillaume Pierret; e “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

As Nadadoras (2022), Sally El Hosaini Laura Radford / Netflix Baseado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de duas irmãs refugiadas da Síria destruída pela guerra. Com habilidades para natação e muita bravura em seus corações, elas partem em uma jornada para chegar às Olimpíadas do Rio de 2016.

Bala Perdida 2 (2022), Guillaume Pierret Lino fazia parte de um grupo de assaltantes que, após ser preso, teve a oportunidade de sair da vida do crime graças ao policial Charas. Mas Charas morreu e quem assumiu a nova unidade de narcóticos foi Lino. Decidido a encontrar quem matou seu irmão e seu mentor, ele continua a caça e não deixa que ninguém fique em seu caminho.

Enola Holmes 2 (2022), Harry Bradbeer Alex Bailey / Netflix Enola Holmes solucionou seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo, até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida. Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres até o famoso endereço da Baker Street. De cara com uma conspiração mortal, ela precisará da ajuda de aliados e do próprio Sherlock para resolver o mistério.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Diário de Noel (2022), Charles Shyer KC Bailey / Netflix Ao voltar para casa no Natal para resolver uma herança, o autor best-seller Jake Turner encontra um diário que pode guardar segredos seus e de Rachel, uma jovem com uma missão misteriosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada para confrontar o passado e descobrir um futuro surpreendente.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.

Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo (2022), Juliana Vicente Alile Dara / Netflix O documentário narra a história do grupo lendário de rap formado por Ice Blue, Edi Rock e Mano Brown em seus 30 anos de carreira. Além de abordar as crises, o auge, a produção traz entrevistas exclusivas e cenas ainda desconhecidas do público. O filme também destaca a importância do Largo São Bento como local de efervescência da cultura hip-hop em São Paulo.

Terra dos Sonhos (2022), Francis Lawrence Divulgação / Netflix A vida pacata da menina Nemo vira de cabeça para baixo depois que seu pai, Peter, é dado como desaparecido em alto-mar e ela precisa ir viver na cidade grande sob a guarda de seu bem-intencionado, porém destrambelhado tio Philip. Nemo encontra um mapa secreto que a leva até o mundo mágico da Terra dos Sonhos todas as noites. É lá que ela encontra Flip, um fora da lei esquisitão e cheio de graça que rapidinho vira seu guia de viagem e parceiro. Os dois logo embarcam em uma incrível jornada por sonhos e pesadelos, e Nemo passa a acreditar que é nessa terra que ela reencontrará seu pai.