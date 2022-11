Inspirado em ‘Ghost: Do Outro Lado da Vida’, filme da Netflix vai te fazer esgotar os lencinhos de tantas lágrimas

Sob a batuta de Arie Posin e roteiro de Marc Klein (conhecido por produções como “Um Bom Ano”, “Escrito nas Estrelas” e “Espelho, Espelho Meu”), “Ainda Estou Aqui” é uma espécie de “Ghost: Do Outro Lado da Vida” adolescente. O filme narra a história de Tessa (Joey King) e Skylar (Kyle Allen), um jovem casal que se conhece durante uma sessão de cinema e se apaixona no mesmo instante. Mas a vida reserva outros planos para eles, quando eles são atropelados por um carro e Skylar morre, os separando entre os planos material e espiritual.

Tessa é uma jovem machucada pela vida, que passou por lares adotivos antes de chegar na casa de Vickie e Mel, um casal que se esforça para fazê-la se sentir parte da família. Apesar destes esforços, Tessa construiu cuidadosamente uma grossa camada protetora de suas emoções e evita se envolver profundamente com qualquer pessoa para não se machucar. Mas quando Skylar aparece em sua vida, ela não consegue impedir de se apaixonar, até porque o garoto é um romântico inveterado que acredita em “felizes para sempre”.

Após a morte de Skylar, Tessa, claro, fica arrasada e não consegue superar a perda de seu grande e único amor. Mas o rapaz, que já está em outro plano, também não consegue completar sua passagem para o ‘além’ sem antes dizer a Tessa como se sente. E é misturando drama, romance e um pouco de suspense que acompanhamos as tentativas dele entrar em contato com a jovem a todo custo, por meio de sonhos de visitação, luzes piscantes, televisão fora do ar, GPS do carro, rádio que liga sozinho, caneta que se move no momento da prova de Tessa, entre outros. Ele deixa claro que há assuntos não finalizados e Tessa também está ansiosa por um reencontro, mesmo que seja com um espírito.

O filme falha em aprofundar nas bagagens pessoais de seus personagens. Nunca descobrimos o que são os traumas profundos de Tessa que a impede de se entregar às suas relações ou os motivos que a fizeram pular de lar em lar. Também deixa o contexto familiar de Skylar sem muitas explicações, apesar de também ser um gatilho para ele. Sabemos que seus pais passam por uma crise no casamento e que isso o afeta profundamente, mas nada mais é mostrado ou explicado. Parece que o filme termina incompleto. Os efeitos especiais também não são lá tão especiais assim, o que impede a história de ser mais envolvente e emocionante.

Como filme de distração, “Ainda Estou Aqui” cumpre seu papel. É bonitinho e romântico e ainda nos traz uma lição importante de que a vida não espera estarmos prontos para nada. Ela não segue roteiros e planos e nem nos deixa escolher o momento certo de aproveitá-la. A vida está em andamento, dita suas próprias regras e deixa claro que o tempo para se estar vivo é agora. Não há tempo de temermos as experiências, o amor e a felicidade. É preciso entrar em campo e aceitar o que vier, ou simplesmente não teremos tempo de vivê-la.

Título: Ainda Estou Aqui

Direção: Arie Posin

Ano: 2022

Gênero: Romance / Drama

Nota: 7 /10