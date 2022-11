Os 5 melhores filmes atuais da Netflix para ver esse final de semana

Já repetiam os filósofos do cotidiano: “Na vida, tudo passa. Até uva-passa”. E não há verdade mais verdadeira, já que tudo se mostra não ser definitivo. Nem as tristezas e nem as alegrias. Estamos à mercê do destino e ele é implacável em suas decisões. Ainda bem que ele, nem sempre, trabalha contra nós. Então, não vale tanto a pena preocupar e esquentar a cabeça com coisas que fogem das nossas mãos. Tudo que podemos é exercer nosso papel da melhor maneira possível e esperar pelo melhor. Por isso, te recomendamos não levar a vida tão à sério. Tire um tempo para si mesmo, esqueça da realidade e dos telejornais por alguns instantes. Aperte o play na Netflix e apenas se divirta um pouco. Aqui estão alguns filmes novos para você mergulhar neste final de semana. Destaques para “Depois do Universo”, de 2022, de Diego Freitas; “Enola Holmes 2”, de 2022, de Harry Bradbeer; e “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Depois do Universo (2022), Diego Freitas Natalia Odenbreit / Netflix Nina é uma jovem musicista que sofre de lúpus e precisa de um transplante de rim. Ela sonha em ser pianista na Orquestra Sinfônica, mas encontra nos problemas de saúde uma grande barreira para realizar seu sonho. No hospital, conhece o médico Gabriel, com quem sente uma conexão imediata. Ele preenche a vida de Nina com o otimismo e ânimo que ela precisa para perseguir suas aspirações musicais e desfrutar melhor da vida.

Enola Holmes 2 (2022), Harry Bradbeer Alex Bailey / Netflix Enola Holmes ainda está sentindo o gostinho de ter solucionado seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo… até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida. Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres até o famoso endereço da Baker Street. De cara com uma conspiração mortal, ela precisará da ajuda de aliados e do próprio Sherlock para resolver o mistério.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.