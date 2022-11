O filme mais encantador da Netflix irá transformar seu dia e preenchê-lo de amor

A inteligente Alice Wu, diretora de “Você Nem Imagina” é formada em Ciências da Computação em Stanford, universidade de elite dos Estados Unidos. Em 2004, ela havia deixado seu emprego como designer de software para dirigir seu primeiro filme “Livrando a Cara”. Seu segundo e último trabalho só veio 15 anos depois. A comédia adolescente “Você Nem Imagina” reúne quase todos os elementos confortáveis das tradicionais produções do gênero, mas vem acompanhada de um agradabilíssimo senso de identidade e originalidade.

Wu tira seus personagens dos moldes já conhecidos pelo público e usa os estereótipos para mostrar que há substância dentro de cada um. Há fatos de sua própria adolescência retratados neste filme, como a protagonista, que também tem origens asiáticas, sofrer bullying e se sentir desajustada. Ellie Chu (Leah Lewis) é uma garota nerd e invisibilizada pela sua falta de popularidade e carisma. Extremamente inteligente, e com uma boa bagagem de leituras, ela sustenta o pai com o dinheiro que ganha fazendo trabalhos para outros alunos na escola. Um dia, ela é abordada pelo bobalhão e fútil Paul Munsky (Daniel Diemer), um atleta que está apaixonado pela nova aluna, Aster Flores (Alexxis Lemire).

Apesar de recém-chegada, Aster é bem-recebida pelo grupo dos populares, porque é bonita. Ela já tem um romance em desenvolvimento com Trig Carson (Wolfgang Novogratz), mas Paul está disposto a conquistá-la com algumas cartas românticas. Como não é bom em se expressar com palavras, pede a Ellie que as escreva por ele. Assim começa uma troca de cartas entre Ellie e Aster. Mas, claro, Aster acredita que são de Paul. Esse compartilhamento de correspondências irá promover grandes transformações nas vidas dos três adolescentes.

Por um lado, as cartas irão aproximar Ellie e Paul, que no decorrer de sua força-tarefa para conquistar Aster acabarão firmando um forte laço de amizade. Paul nunca havia estabelecido relações profundas com nenhum de seus amigos e Ellie sempre se viu isolada do resto da escola, se sentindo uma intrusa em sua própria cidade. Diante de algo tão profundo, inteligente e agregador, Paul confunde suas emoções e começa a se apaixonar por Ellie. Isso mostra que a beleza, a atração física, pode até conquistar à primeira vista, mas não alimenta um amor duradouro, com substância, o que há por dentro da pessoa. Esse conteúdo ele encontra em Ellie.

Por outro lado, nesta troca de cartas, Ellie e Aster desenvolve diálogos profundos e filosóficos. Aster, ao contrário do que transparece na superfície, não pertence ao grupo dos populares, porque a realidade é que ela também é uma jovem inteligente e interessada por artes e literatura, muito mais que em aparências. Esse encontro de almas fará com que Ellie se apaixone por Aster, que por sua vez acredita que as conversas são realmente com Paul. É a verdadeira “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade em um conto adolescente, encantador e profundo.

Os três jovens atores que interpretam os personagens centrais do triângulo amoroso são extremamente talentosos e suas interpretações cativantes tornam toda a trama especial e agradável. Além de trazer a leveza das comédias românticas adolescentes, o filme também desperta reflexões sobre a vida, o amor e a amizade. Nos faz pensar sobre como as relações mais profundas são capazes de transformar nossa autoestima, nos ajudar a tomar decisões mais corajosas e definitivas e nos dá a autoconfiança para transformar aquilo que nos deixa infeliz. Também nos desperta sobre como o amor e a amizade dá sentido à nossa existência.

Filme: Você Nem Imagina

Direção: Alice Wu

Ano: 2019

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 10/10