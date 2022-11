Os 5 melhores filmes que estreiam em novembro na Netflix

O ano está movimentadíssimo e, faltando apenas dois meses para o fim, ainda promete muitos acontecimentos. Logo começam os jogos da Copa do Mundo e todos os brigados e magoados pelas eleições se unirão novamente vestidos com as cores verde e a amarela diante dos telões para torcer muito. O Natal fica de stand by e as luzinhas vão ter que chegar mais tarde em 2022, dando espaço para as cores da bandeira brilharem e as comemorações em torno do esporte mais amado do planeta acontecerem. No meio de tudo isso, entre o trabalho, as reconciliações, os jogos e os presentes do Papai Noel, a gente não deixa de curtir muito a Netflix. Aqui estão algumas das melhores estreias do mês de novembro. Destaques para “Enola Holmes 2”, de 2022, de Harry Bradbeer; “Meu Nome é Vingança”, de 2022, de Cosimo Gomez; e “O Milagre”, de 2022, de Sebastián Lelio. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizadas de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Enola Holmes 2 (2022), Harry Bradbeer Alex Bailey / Netflix Enola Holmes ainda está sentindo o gostinho de ter solucionado seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo… até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida. Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres até o famoso endereço da Baker Street. De cara com uma conspiração mortal, ela precisará da ajuda de aliados e do próprio Sherlock para resolver o mistério.

Meu Nome é Vingança (2022), Cosimo Gomez Emanuela Scarpa / Netflix Sofia é uma adolescente aparentemente comum, que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando posta uma foto do pai nas redes sociais. Sem saber do passado dele na máfia, Sofia jamais imaginaria que a publicação despertaria uma história de violência e atrairia criminosos para sua casa, que acabam matando sua mãe e tio. A tragédia dá início a um acerto de contas que estava adormecido há 20 anos.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna O; Donnell, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.

Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo (2022), Juliana Vicente Divulgação / Netflix O documentário narra a história do grupo lendário de rap formado por Ice Blue, Edi Rock e Mano Brown em seus 30 anos de carreira. Além de abordar as crises, o auge, a produção traz entrevistas exclusivas e cenas ainda desconhecidas do público. O filme também destaca a importância do Largo São Bento como local de efervescência da cultura hip-hop em São Paulo.