Sensível e necessário, o filme brasileiro da Netflix para acreditar em milagres

“Depois do Universo”, romance adolescente de Diego Freitas e roteiro com colaboração de Rodrigo Azevedo e João Côrtes é um conto de fadas moderno que se passa em São Paulo e narra a história de Nina (Giulia Be), uma jovem pianista que vê sua carreira titubear quando recebe a notícia de que precisa de um transplante de rim e, enquanto isso, deve passar por sessões de diálise. Pessimista por ter vivido a maior parte de sua vida lidando com lúpus, Nina conhece o médico residente Gabriel (Henrique Zaga) na estação de trem e o reencontra no consultório. Os dois se aproximam e se apaixonam.

Gabriel é o oposto de Nina. Médico, sortudo e vê sempre a vida como um copo meio cheio. Ele a ajuda a enfrentar a doença com maior otimismo e a não desistir do sonho de entrar para a Orquestra Sinfônica. Recheado dos clichês mais bregas dos romances hollywoodianos, “Depois do Universo” sabe a receita exata para prender e cativar os espectadores mais sentimentais e apaixonados e é a alternativa perfeita para quem busca um pouco de leveza, romance e entretenimento.

O personagem de Yuri (Leo Bahia), amigo gay que compartilha apartamento e residência com Gabriel, é responsável pelos momentos mais divertidos do filme, mas às vezes esbarra em uma caricatura ou figura pejorativa do amigo gay e anda na linha tênue entre o engraçado e o bobo.

“Depois do Universo” se destaca pela sua fotografia espacial, recheada de luzes neon e que revela uma aura de magia nos lugares mais comuns, como a dispensa do hospital, onde Nina treina em um antigo piano abandonado, e no Teatro Municipal, que aparenta mais majestoso e quase encantado.

A trilha sonora composta de hits nacionais e internacionais ditam o ritmo do romance entre Nina e Gabriel, conduzindo as emoções do espectador ao seu lado mais sensível nos momentos mais delicados.

O filme mostra que o cinema nacional comercial está melhorando, especialmente nas questões técnicas, como captação de som, que sempre foi um pouco precária no Brasil por conta da desvalorização profissional, e tem se enquadrado melhor nos padrões hollywoodianos. Isso tem seu lado positivo e negativo. Se por um lado, evolui, por outro, perde um pouco de sua identidade. “Depois do Universo” é um comfort movie e que vai cair muito bem na sua tarde de final de semana.

Filme: Depois do Universo

Direção: Diego Freitas

Ano: 2022

Gênero: Romance

Nota: 7 /10